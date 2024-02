Mezőkövesd–Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 40-31 (22-14)

Mezőkövesd, 220 néző. V.: Barna, Kovács.

Mezőkövesd: Szilágyi, Ulicsinyi, Illés (kapusok), Jancsó 3, Kovács B. 3, Sárosi 7, Vincze 3, Nyitrai 1, Veres 4, Horváth L. 1, Boda, Kátai 10 (3), Szabó P. 1, Dócs 2, Dobi 5, Bodnár. Edző: Drizner Péter.

Veszprém: Kaiser, Pintér (kapusok), Ihász, Szatmári 1, Fercsik 3, Fazekas 5, Majczán 6, Ruzsányi, Éles 8 (4), Török-Vida 2, Csizmadia 2, Gulyás 3, Rubos, Farkas 1. Edző: Éles József.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 6/4.

A találkozó első öt percében lépésről lépésre haladtak a felek, majd a hazaiak fokozatosan átvették az irányítást. A 15. percben 13-8 szerepelt az eredményjelzőn. A mezőkövesdiek egy pillanatra sem engedtek ki, és nyolcgólos előnnyel mehettek félidőre. A fordulás után sem tudott közelebb férkőzni a bakonyi együttes a házigazdához. Az 50. percben Kátai emelte a különbséget tízre (36-26). A hajrában még szeretett volna kozmetikázni az eredményen Éles József csapata, de ez nem sikerült.

Veszprém Handball Academy U21–ÓAM-Ózdi KC 36-30 (17-13)

Veszprém, 80 néző. V.: Gál, Ludvig.

Veszprém: Tóth, Győri, Reidmar (kapusok), Jajic, Czabula 7 (5), Füry 4, Szabó 2, Janowszky 4, Hoffmann 2, Bőti 3, Balogh 5, Bene 1, Barna 4 (1), Sisa 4. Edző: Dinko Dankovic.

Ózd: Nagy P., Konyicsák (kapusok), Kovácsevics, Rozner 7 (3), Kovács A., Bárdos 1, Kecskés 2, Zelei 4, Tóth I. 3, Tóth M. 3, Molnár G. 9, Kiss B. 1. Edző: Kocsis Csaba.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 7/6, ill. 3/3.

Az első tíz percben fej fej mellett haladtak a felek, majd Hoffmann találatával meglépett két góllal a Veszprém (6-4). A folytatásban is a hazaiak akarata érvényesült, a 25. percben öt gól volt a két csapat között (15-10). Az első játékrész utolsó perceiben Balogh Botond és Czabula Máté volt eredményes veszprémi részről. A második játékrészben Dinko Dankovic tanítványai nem engedtek ki, és magabiztosan tartották az előnyüket. A hajrában hiába kért időt a vendégek mestere, a bakonyiak játékára nem volt ellenszere az ózdi csapatnak.

KK Ajka KFT – Győri ETO-UNI FKC 26-24 (15-11)

Ajka, 250 néző. V.: Budai-Bock, Wenczel.

Ajka: Tatai, Baracskai (kapusok), Bodnár 5, Jávor 3, Tóth, Gyene 8(2), Rosta 1, Nagy 1, John 3, Dobos 2, Forgács, Ernei 1, Horváth 2, Perczel. Edző: Velky Péter.

Győri ETO-UNI FKC: Varga, Pásztor, Gerdán, Koncz 1, Lang 6, Ásványi 4, Kathi, Kurucz 1, Mátés 3, Nagy 2, Paár, Takács 2, Radvánszki 1, Sövegjártó, Szabados 4, Szabó. Edző: Bencze József.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

Nagyszerűen kezdett a hazai csapat a kissé álmos vendégek ellen, tíz perc után 6-4 szerepelt a táblán, amikor is a győri edző időt kért. Ez sem zökkentette ki a játék ritmusából az ajkai fiúkat, akik tartották 1-2 gólos előnyüket. A feszesen védekező hazaiak kapujában Tatai is parádézott, így a szünetre négygólos lett a különbség a két csapat között. A második félidő elején az ajkaiak az "öltözőben ragadtak", amit kihasználtak a vendégek és visszajöttek a meccsbe, amire Velky mester időkéréssel reagált. A pillanatnyi szünet után Bodnár és Gyene vezérletével visszaállította 3-4 gólos előnyét a KK Ajka (20-17). A rendkívül fegyelmezetten védekező hazaiak ellen létszámfölényes játékkal is próbálkozott az ETO, de ez sem vezetett eredményre, sőt John góljaival már ötgólos lett a különbség (24-19). A végjátékban mindent elkövetett a győri csapat az egyenlítés érdekében, de a nagy szívvel küzdő ajkaiak már nem engedték ki kezükből a győzelmet.