A két nap alatt összesen négy bajnoki címet érdemeltek ki a veszprémiek. Az U16-os bajnokság keretében Pandur Huba 300 méteren, Szirbek Titusz 1500 méteren és a 4x200 méteres fiúváltó (Balogh Hunor, Szirbek Titusz, Nyemcsok Noel, Pandur Huba) állhatott a dobogó legfelső fokára. A MASZ-verseny keretében Szirbek Albert zsebelt be első helyezést 1500 méter síkfutásban.

A februárt az U16-osok indították, nem is akármilyen szerepléssel, hiszen három bajnoki címet, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek. A legeredményesebbnek Pandur Huba bizonyult, aki 300 méteren 36.72-es időeredménnyel utasított mindenkit maga mögé, másnap 60 méteren az ezüstöt vehette át (7.33), illetve óriásit csatázva a győriekkel, végül az SVSE 4x200-as csapata bizonyult a legjobbnak, melynek ő is oszlopos tagja volt. Bajnokként állhatott a dobogón Szirbek Titusz is, aki 1500 méter síkfutásban 4:12.66-tal zárt, majd vasárnap a születésnapját egy 800 m-es egyénivel és ezüstéremmel (2:03.28) és a váltóarannyal koronázta meg. Az egyéni bronzérmet Balogh Hunor szerezte meg 300 m-en 38.91-gyel.

A serdülők fedett pályás bajnokságán a szombati versenynapon Nyemcsok Noel 60 méter gátfutásban 9.17-es idővel jutott a döntőbe, ahol 9.33-mal végzett. Sirkó Csenge ötösugrásban az 5. helyen zárt 16.09-cel, lány 300 méteren Kovács Zoé 46.94-gyel, Kingl Rozina 52.79-cel zárt, a fiúknál Nyemcsok Noel 41.24-gyel, Kiss Lukács 42.88-cal, Vincze Dominik 44.86-tal, Szabó Regő 46.77-tel ért a célba. A nap zárásaként az 1500 méter síkfutásokra került sor, ahol Meilinger Vivien 5:09.28-cas, míg Simon-Varga Fanni 5:21.46-os eredményt ért el. A fiúknál Sinka Dániel a negyedik helyen zárt 4:24.25-tel, Horváth-Buday Bendegúz pedig 4:49.16-ot futott.

Vasárnap a 60 méteres futással indult a szereplés, amelyben King Rozina (9.03) és Kiss Lukács (8.21) voltak érdekeltek. A következő, 800 méteres futószámban Kovács Zoé (2:34.54), Balogh Hunor (2:12.88), Horváth-Buday Bendegúz (2:18.35), Szabó Regő (2:32.39) állt rajtvonalhoz. A hétvége leghosszabb versenyszámában (3000 m) Laki Boglárka 11:21.82-vel, Meilinger Vivien 11:27.45-tel, Simon-Varga Fanni 11:32.48-cal zártak, Sinka Dániel 9:51.52-vel a 4. helyezést érte el.

A MASZ fedett pályás versenyen az újonc korosztály, közülük is a 2012-ben született gyerekek mutatkozhattak be 60 és 600 méteres futásban. A 60 méter eredményei: Bükkösi Luca 9.55, Pfeffer Marina 9.79, Kaszás Zsigmond 8.41, Fazekas Milos 9.15, Péter Levente 9.81, Nyemcsok Ádin 9.94. 600 méter: Miklós Luca 1:52.21, Bükkösi Luca 2:04.59, Kingl Marcell 1:41.21 (2. hely), Kaszás Zsigmond 1:45.72, Dénes Mátyás 1:48.65, Fazekas Milos 1:50.84, Horváth-Buday Bulcsú 1:52.45, Körmendi Kolos 1:55.87, Lengyel Márk 1:58.00, Felber Csaba 1:59.87.

Az abszolút korosztályban is szépen szerepelt az SVSE. Felber Farkas 8.19-es előfutam után 8.05-tel zárt 60 méter gáton. 1500 méteren Derdák Sára az ezüstérmes pozícióban ért be 4:36.89-cel, Nagy Nóra 4:57.78-as időt ért el. A fiúknál a győztes Szirbek Albert mellett Babics Marcell (4:04.42), Kovács Botond (4:09.90) és Furda Botond (4:16.11) is rajthoz állt. 400 méter síkfutásban Besenyődi Petra (57.52), Széll Gyöngyi (59.10), Felber Kata Zselyke (59.26), Ádám Hanna (59.68), Badics Helka (60.69) és Kiss András (55.15) voltak érdekeltek. Vasárnap 800 és 3000 méteren versenyeztek a nagyobbak. A rövidebb számban Zselyke 2:14.18-cal a 3. helyen zárt, mögötte Mező Zsófia 2:18.51-gyel, Helka 2:27.48-cal és Hanna 2:29.73-mal. A férfiaknál Kubasi János 1:55.05-öt, Babics Marcell 1:56.38-cat, Furda Botond 1:58.09-cet, Kovács Botond 2:05.56-ot futott. 3000 méteren Szirbek Albert 8:29.82-vel a második helyen zárt, Szigeti Máté 9:24.24-es időt ért el, míg a nőknél Derdák Sára szintén 2. lett 10:20.48-cal, Nagy Nóri pedig bronzérmes 10:42.33-mal.