A fordulás után megint kishitűnek tűntek a bakonyiak, körülményes produkciójukból hiányzott az átütőerő, gépezetükben csikorogtak a fogaskerekek, amit a rutinosabb másik oldal köszönt szépen (17-20). Vetésiék érezték, hogy ennél több kell, rendezték is a soraikat (21-21), mi több, fordíthattak is volna, de pontatlanságaik, a kapufán csattanó lövéseik miatt újra nehéz helyzetbe kerültek (23-26). A bírók jóindulatát is élvező dabasiak eztán is egységesebb, jobb csapat benyomását keltették, így az 52. percre eldőlni látszottak a lényegi kérdések (24-28). A hazaiak becsületére legyen mondva, hogy a hajrában sem adták fel a küzdelmet, és közelebb is jöttek a vetélytárshoz (27-29).

Danyi Gábor: A dabasiak megérdemelten nyertek, higgadtabbak voltak nálunk, ezt kihasználva bizonyos periódusokban jobban is teljesítettek, mint mi. Az első félidőben több labdát elszórtunk, a másodikban pedig volt egy szakasz, mikor nem találtunk megoldást a kapusuk és a védelmük ellen.

Tomori Győző: Azt kaptuk, amit vártunk: egy harcos, végletekig kiélezett csatát. Tudtuk, hogy nem a szép játék dominál majd, hanem amint láthatott küzdőszellem. A mai veszprémi gárda jobb volt, mint az őszi, de a harcosságunk és a jó védekezésünk ezúttal diadalt eredményezett.