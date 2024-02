Csupán szűk három hete kezdődött meg a tavaszi szezon, de a veszprémiek már az ötödik meccsükre készülnek. Az előző négy találkozót hibátlanul teljesítette a Telekom, amely 2024-ben a honi pontvadászatban legyőzte a Csurgót, a Tatabányát és a PLER-Budapest együttesét, a Bajnokok Ligájában pedig Portóban nyert játszi könnyedséggel. A riválisok közül egyedül a Tatabánya tudta megszorongatni Momir Ilics legénységét, a következő ellenfél is képes lehet erre, főleg, ha a felek őszi találkozójából indulunk ki.

A GOG szeptember 28-án simán fektette két vállra hazai pályán a bakonyiakat, a dánok 36-30 arányban voltak jobbak. Nem is annyira a vereség, hanem annak módja volt meglepetés, a Veszprém ugyanis előtte megverte idegenben a címvédő Magdeburgot, otthon pedig a Montpellier sem jelentett gondot. A GOG harcmodorával azonban nem tudott mit kezdeni a Telekom, sem védekezésben, sem támadásban nem sikerült felvenniük a ritmust a vendégeknek. Érdekesség, hogy a dánok az előző idényben is kibabráltak a bakonyiakkal, legalábbis a Veszprém Arénában, ahol egy évvel ezelőtt 37-36-os GOG-siker született egy hatalmas, izgalmas csatát követően. Utóbbival bizonyára most is kiegyeznének a hazai drukkerek, akkor, ha csapatuk visszavág az északiaknak.

A Telekom Veszprém 11 fordulót követően a harmadik helyen áll a B jelű csoportban, a bakonyiak eddig 16 pontot szereztek. A GOG 10 egységgel áll az ötödik helyen. A dánok az előző körben hét góllal kaptak ki otthon a Barcelonától, előtte Montpellierben maradtak simán alul. A GOG egyébként öt idegenbeli meccséből négyszer kikapott ebben a BL-idényben, tehát ezúttal (sem) esélyesként érkezik a Veszprém Arénába.

- Egy olyan csapat ellen fogunk pályára lépni csütörtökön, akiknek a játékstílusa nem mindig fekszik nekünk. Tavaly és idén sem értünk el ellenük jó eredményt. Remek formában vannak jelenleg, egy fantasztikus mérkőzésen legyőzték az Aalborg-ot a dán kupa döntőjében. Ebből kifolyólag egy nagy csatára számítok. Csakúgy, ahogy Portóban, itthon is nagyon komolyan kell vennünk a találkozót és meg kell találnunk az ellenszert a játékukra. A céljaink elérése érdekében mindenképpen szeretnénk itthon tartani a két pontot – nyilatkozta a Telekom Veszprém honlapjának Rodrigo Corrales. A spanyol kapus - aki gyengén kezdte az idényt, ráadásul a szurkolói kritikát sem vette jó néven – fantasztikusan teljesített az FC Porto ellen, 14 védésig jutott. Érdemes kiemelni a bakonyiak új szerzeményét is, a dán Mike Jensen Portugáliában debütált a Telekom kapujában és szintén remekelt, nyolc hárításával közel 50 százalékos hatékonysággal dolgozott.

A Telekom Veszprém-GOG BL-összecsapás csütörtökön 18.45-kor kezdődik.