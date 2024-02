VESC–BVSC 2-3 (-19, 23, 18, -17, -10)

Veszprém, 100 néző. V.: Veress, Barabás.

VESC: Araújo 19, Sevinger 9, Sólyomvári 18, Richards 18, Bozsó 4, Deli. Csere: Bődi (liberó), Kiss 1, Piltman 2, Kovács, Szalczinger 1, Rácz. Edző: Tumpech Ádám.

BVSC: BVSC: Riczkó 13, Bajnóczi 11, Szerencsés-Miklai 28, Oláh 3, Benedek 11, Pécsi 8. Csere: Sartoris (liberó), Hajós 1, Nagy 6, Wirth, Tóth Bagi. Edző: Daróczi Gergely.

A vendégek kezdték jobban az összecsapást. A hazaiak játéka folyamatosan feljavult az első szett során, de a fővárosiak nem engedtek ki (19-25). A második szett álomszerűen rajtolt, Tumpech Ádám tanítványai nem kímélték a Zuglót (9-1). A folytatásban is domináltak a bakonyiak, de a játékrész végén akadtak izgalmak (25-23). A harmadik szett is nagy csatát hozott, de a veszprémi lendület nem hagyott alább, és megfordították a találkozót (25-18). A negyedik játékrész is kiélezett küzdelmet hozott, sajnos több bírói hibával. A szett végén a zuglóiak örülhettek (17-25). A döntő szettben minden labdáért alaposan megküzdöttek a csapatok, de végül a vendégeknek jött ki jobban a lépés (10-15).

Tumpech Ádám: – A mai mérkőzésen véleményem szerint két jó teljesítményű csapat játékát láthattuk. Sajnos egy kicsit későn ébredtünk, és kevésbé bírtuk a mérkőzés végjátékát, mint ellenfelünk. Nagyon sok elemben léptünk viszont előre a múlt heti vereséghez képest, így egy dologra kell törekednünk a következő fordulóban, hogy ez a tendencia megmaradjon.