A második játékrészt is jól kezdte a Telekom, majd néhány könnyelmű labdaeladást követően szépítettek a vendégek, 22-17-nél Ilics időt kért. Erre viszont három dán találat következett, 40. pec: 22-20. El-Dera törte meg a rossz szériát, Jensen pedig újabb védést mutatott be. Most a Veszprém percei következtek, és 26-20-nál a vendégeken volt az időkérés sora.

Öt-hat találat volt a különbség, a GOG nem adta fel, szerette volna minél szorosabbá tenni a mérkőzést. Amikor a Veszprém hibázott, erre meg is volt az esélye, ha viszont koncentráltak voltak a bakonyiak, a vendégek nem sok sót ettek meg mellettük egyik pozícióban sem.

A 49. percben 28-25-re jött fel a fiatal GOG. Ismét lőtávolon belül voltak a dánok, Ligetvári pedig megkapta harmadik két perces kiállítását. Kicsit belealudt a meccsbe a Veszprém, de még így sem tűnt úgy, hogy itt meglepetés születhet. Nem is születhetett, Remiliék újra megrázták magukat, 32-27.

Persze a végsőkig küzdött a GOG, a dán együttes négy perccel a vége előtt időt kért és újra háromra csökkentette hátrányát. Ennyi is lett a vége, úgy, hogy Thulin hárította Jahja időn túli hétméteresét.

Messze volt a remek formától a Veszprém, ám így is magabiztos sikert arattak a bakonyiak, akik 16 ponttal a harmadik helyen állnak a B csoportban.