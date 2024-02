A Balatonfüredi KSE az első osztályú tabella hatodik helyéről várja az ütközetet, a CYEB-Budakalász a hetedik. Mindkét csapatnak 16 pontja van, a BKSE-nek jobb a gólkülönbsége.

György Lászlóék eredményesen kezdték az évet

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A korábbi veszprémi legenda Csoknyai István, aki hosszú éveken át volt a fürediek edzője, legénysége jó formában van. Legutóbb Veszprémben, a Fejér-B.Á.L. vendégeként gyűjtötte be a pontokat, előtte otthon intézte el a Komlót. A Budakalász még február elején szenvedett vereséget, egy góllal kapott ki idegenben a Ferencvárostól.

A Füred még ennél is jobban indította az évet, mind a három bajnokiját sikerült behúznia az Eger, a Dabas és legutóbb a NEKA ellen. A BKSE rendre jó védekezéssel és kapusteljesítménnyel rukkol elő, támadásban viszont nem túl meggyőző a gárda. Ebben persze a sérüléseknek is szerepük van. Legutóbb Bóka Bendegúz dőlt ki a sorból, de gyakran bajlódik egészségügyi problémával Dejan Malinovic, Milan Gosztovics és Szöllősi Balázs is.

Az biztos, hogy a Budakalász igyekszik majd maximálisan kihasználni a támadásban elkövetett hibákat, azaz mindenképpen javulniuk kell a füredieknek ezen a téren, ha pontot, pontokat szeretnének szerezni.