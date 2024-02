Kónya Ádám remekül szerepelt Lengyelországban Fotó: Facebook/Kónya Ádám

Az olimpikon sífutó nemrég Lengyelországban versenyezett, a Jakuszyce városában rendezett Európa Kupán az első napon 33. lett, a másodikon a 29. helyen végzett. Ezzel megszerezte pályafutása első EK-pontjait.

Kónya Ádám ebben a szezonban futott már világkupán, ahol szintén jól szerepelt, sikerült több nagyobb sífutó nemzet sportolóit is megelőznie. Emellett más viadalokon is megmérette magát, nemrég beszámolunk róla, hogy dobogóra állhatott osztrák nemzetközi FIS-versenyen, és többször is elérte az olimpiai kvalifikációs szintet. A Balatonalmádiból származó sportoló szeretne pályafutása harmadik olimpiáján részt venni, ez még a távolabbi jövő, egyelőre azon dolgozik, hogy ebben az idényben érjen el minél jobb eredményeket.

– Örültem, hogy sikerült Lengyelországban jól szerepelnem. Előtte egy kisebb osztrák versenyem volt, ott is jól éreztem magam, jók voltak az előjelek. Lépésről lépésre szeretnék haladni előre a folytatásban is. Most van egy kis pihenő, aztán irány Olaszország és Ausztria. Idén még részt veszek egy világkupán is, március közepén a svédországi Falunban versenyzek – foglalt össze lapunk érdeklődősére Kónya Ádám.