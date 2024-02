Nedim Remiliék tavaly októberben magabiztosan fektették két vállra a Porto csapatát Fotó: Fülöp Ildikó

A Telekom Veszprém az FC Porto vendége lesz, a mérkőzés csütörtökön 20.45-kor kezdődik. A bakonyiak 10 fordulót követően a harmadik helyen állnak a B csoportban, hét siker mellett háromszor kaptak ki. Két vereség az év végén csúszott be, Momir Ilics legénysége előbb otthon alulmaradt a Barcelonával szemben (30-31), majd váratlanul Lengyelországban, a Plock vendégeként nem tudott pontot gyűjteni (30-37).

A nyolcast így most a Barcelona vezeti 18 ponttal, a címvédő SC Magdeburg (16 pont) a második, a harmadik veszprémiek pedig 14 egységgel rendelkeznek. A csoportkörből még négy forduló van hátra. Az FC Porto jelenleg az utolsó előtti helyen szerénykedik, a portugálok háromszor nyertek, hétszer kikaptak. Figyelemre méltó azonban, hogy a háromból két győzelem hazai pályán jött össze nekik, erős riválisokat sikerült két vállra fektetniük, a dán GOG és a Plock is alulmaradt Portóban. Közös nevező, hogy mindkét meccs nagy csatát hozott és mindkét alkalommal egy találat döntött a hazaiak javára. Az FC Porto ugyanakkor a GOG elleni otthoni diadalt követően már nem tudott pontot szerezni, ami azt jelenti, hogy négy meccses vereség-sorozatot számlál az alakulat.

A magyar és a portugál együttes október elején találkozott a Veszprém Arénában, a Telekom magabiztos, 44-34-es sikert aratott. Azon a találkozón Ignacio Biosca kapus remekül teljesítve nyolc lövést is hatástalanított, azóta viszont eldőlt, hogy a spanyol az évad végén távozik Veszprémből. A bakonyi klub a múlt héten jelentette be új igazolását, Mike Ulrich Jensen már most csatlakozott a kerethez és az FC Porto ellen akár be is mutatkozhat új csapatában. Érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája győztes dán hálóőr a Benficától érkezett, így most hamar visszatér Portugáliába.

- A Porto ellen nehéz lehet játszani. Tudnak hihetetlen jól és rosszul is teljesíteni. Sosem tudhatod, hogy melyik arcukat mutatják. A beállósok megjátszásában kiemelkedőek, erre pedig nekünk fel kell majd készülnünk. A szurkolók is nagy nyomást tesznek a vendég csapatra, ezért sosem könnyű a Porto otthonában kézilabdázni. Ebből kifolyólag is azt gondolom, hogy nehéz mérkőzésre számíthatunk – nyilatkozta a veszprémiek internetes oldalának Mike Ulrich Jensen, aki kitért arra is, hogy milyen érzésekkel költözött Veszprémbe, és hogy látja a Porto elleni meccs esélyeit. - Meg kell még találnom a szerepemet a csapatban, így természetesen egy kicsit izgatott vagyok az első meccsem előtt. Mint ahogy említettem, kemény találkozó lesz, de azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy ki az esélyese ennek az összecsapásnak. Ezt azonban még bizonyítanunk kell a pályán is. Sosem becsülhetünk le egyetlen ellenfelet sem. A Porto egy erős csapat és mindig vissza tudnak jönni egy mérkőzésbe. Sosem adják fel és az utolsó másodpercig harcolnak.