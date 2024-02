Lapunk a múlt héten Remport Csabával készített cikket a tragikus sorsú Marian Cozma emlékére, illetve a meggyilkolt román kézilabdázó egykori szomszédját is megszólaltattuk.

A kemma.hu Uros Vilovszkival beszélgetett Marianról, a 15 évvel ezelőtt történtekről, a korábbi veszprémi és balatonfüredi játékos jelenleg Tatabányán szerepel.

- Marian mindig ott lesz a szívemben. Ezen a meccsen érte is játszottam, ő is erőt tudott adni a játékhoz, ami valóban pont ennyire közel volt most sajnos az évfordulóhoz. Ezeken a napokon egy kicsit mindig nehezebb. Nagyon jó gyerek volt, mindenki szerette őt, mindig szívesen emlékezek rá – nyilatkozta az egykori csapattárs és barát a szombaton rendezett Telekom Veszprém-MOL Tatabánya KC bajnokit követően a kemma.hu oldalnak.

- Az élet sokszor nagyon nehéz, olykor nagy pofonokat oszt, és ez az egyik legnagyobb pofon volt, amit kaptunk. Sajnos muszáj továbblépni valahogy, de ez nem mindig sikerül, olykor visszatérnek a fájdalmas emlékek. Hiába nehéz, muszáj azonban továbblépni, mert csak így tudjuk élni az életünket. Két lehetőség van: az egyik, hogy sikerül menni tovább az életben. A másik pedig, hogy nem, akkor viszont felemészti az embert teljesen. Amennyire én tudom, Marian édesanyja a mai napig nem tudta túltenni magát a történteken – fogalmazott a szerb származású beállós, aki később magyar válogatott lett.

Vilovszki rendkívül hősiesen viselkedett azon a tragikus hajnalon, ő vitte kórházba súlyosan sérült csapattársát, Ivan Pesicset.