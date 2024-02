Az eseményt a Felsőörsi Bokszsuli rendezi a Magyar Ökölvívó Szakszövetséggel. Tira Marius, a sportegyesület elnöke lapunk megkeresésére elárulta, hogy közel 120 ökölvívót várnak, és Szlovéniából, valamint Ausztriából is érkeznek bunyósok.

– A kupán 35 edző-, valamint 25 hivatalos mérkőzést bonyolítunk le. Az eseményen 33 klub képviselteti magát, az U10-es korosztálytól egészen a felnőttekig. Több parázs mérkőzésre is kilátás van, hiszen országos bajnokok is összecsapnak egymással amolyan visszavágó jelleggel. Klubszinten a Madárfészek Ökölvívó Akadémia is több sportolóval vesz részt a tornán – összegzett az FBS elnöke, Tira Marius.

Tira továbbá kiemelte, hogy az idei zirci versenynél nagyobb hangsúlyt fektettek a promócióra is. A céljuk, hogy közelebb hozzák az emberekhez, és megismerjék a sportszeretők az igazi olimpiai ökölvívást.

Szombaton a Reguly Antal Általános Iskola tornatermében 10 órától az érdeklődők edzőmeccseket láthatnak, majd 13 órától a hivatalos összecsapások kezdődnek.