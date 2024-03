Pozitívan indult a tavasz a Practical VSC Veszprém számára, a bakonyiak ugyan nem játszottak jól az ETO Akadémia ellen, de 3-2-re nyerni tudtak és a tabella első helyére ugrottak. A korábbi éllovas Tatabánya ugyanis váratlan vereséget szenvedett, hazai pályán kapott ki a Budaörstől, így jelenleg a Veszprém egy ponttal megelőzi legnagyobb riválisát. Pető Tamás csapatának következő ellenfele a ZTE FC II. lesz, a zalaegerszegi találkozó vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik. A ZTE az utolsó előtti tabellán, a múlt héten kikapott a sereghajtó Csornától. A zalai vármegyeszékhely második számú futballcsapata legutóbb november elején szerzett pontot és szeptemberben ünnepelhetett sikert.

A Balatonfüredi FC otthon, a Veszprém vendégként szerepel vasárnap

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Balatonfüredi FC szép győzelemmel rajtolt idén, Dorogról hozta el a pontokat (1-0), és ezzel feljött a hetedik helyre. Az új edző, Preisinger Sándor most hazai pályán is bemutatkozhat tétmeccsen a Balaton-partiak kispadján, a lecke viszont fel lesz adva: a Tatabánya látogat Füredre. A házigazdától bravúr kell a pontszerzéshez és a meglepetés – mondani sem kell – a Veszprémnek is komoly segítség lenne. A találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik.