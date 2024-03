Az elmúlt hétvégén megrendezett DVL Gyermek III. (2011-ben születettek) Vízilabda Bajnokság alsóházi rájátszásának a második fordulójában a csapat két meccsen is lenyűgöző győzelmet aratott, hagyva ellenfeleiket a medencében hátrálóként. A Mohács és a Sopron sem tudta megállítani az Ajka által képviselt lendületet és elszántságot. A Mohács csapatát 17-2-re, míg a Sopront 18-3-ra múlták felül. Az ajkai uszodában parádés hangulatot teremtő szurkolótábor is hatalmas szerepet játszott a csapat sikerében. Az edző, Bujtás Balázs irányítása alatt a csapat kiváló teljesítményt nyújtott, amelyet nem csak a győzelmi arányok, hanem a játékuk minősége is igazol. Ez a teljesítmény azért is nagy szó, mert az Ajka Cápa Vízipoló Klub fele csapata gyermek 4-es kategóriából származik, vagyis 2012-ben születettek.

Remekül szerepeltek a fiatal ajkai vízilabdázók

Fotó: Cápa Vízipóló Klub ÚVSE Ajka/ Kovács Ivett

A keretben jelenleg öt lány is szerepel, akik kiválóan helytállnak, emellett feltörekvő tehetségek is vannak, így a szezon végére elképzelhető, hogy a lányok száma még tovább nőhet a keretben.

– A Mohács ellen a csapat kezdetben kicsit pontatlan volt, de a fizikális erőnlétünk, és a kitartásunk segített abban, hogy magabiztos győzelmet arassunk. A Sopron ellen más volt a taktika, mivel az ellenfél gyorsabb, és technikailag képzettebb volt. Mi egy mozgó vonalas védekezést alkalmaztunk, ami lehetővé tette számunkra, hogy hatékonyabban szerezzünk labdát, és megnehezítsük az ellenfél támadásait. Az együttesünk kitűnő védőmunkáját a támadójáték kiegészítette, így győztünk – értékelt Bujtás Balázs, az ajkai klub vezetőedzője.