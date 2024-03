Próbálkozik kitörni a negatív spirálból az 1. Futsal Club Veszprém, amelynek a felsőházi rájátszás ötödik fordulójában sem lesz könnyű dolga. A bakonyiak vendége az a Kecskemét lesz, amely három siker és egy döntetlen után áll, a tabella második helyén tanyázik.

A Veszprém jelenleg a sereghajtó, hatodik pozíciót foglalja el. Fehér Zsolt legénysége nehéz időszakot tudhat maga mögött, sérülésektől tizedelt, ezzel is összefüggésben fáradt alakulat sorrendben kikapott a Nyíregyházától, a Debrecentől, a Berettyóújfalutól és a Haladástól. A nyírségiek csapata és a Berettyóújfalu ráadásul a Március 15. úti sportcsarnokban tudott sikert aratni. Az 1. FCV távol került attól, hogy a szezon végén éremért játszhasson, ehhez ugye legalább a negyedik helyet kellene elérni, ami most hat pont távolságra van a bakonyiaktól. Először persze a negatív sorozatból kellene kitörnie valahogy a csapatnak. A Kecskemét kemény diónak ígérkezik, de egyáltalán nem lehetetlen feladat a legyőzése. Nem szabad elfelejteni, hogy a Veszprém ebben az idényben már kétszer elbánt a riválissal, az alapszakaszban idegenben és hazai környezetben is jobbnak bizonyult a hírös városiaknál.

Az SG Kecskemét Futsal a rájátszásban remekül szerepel, a bajnoki döntőért küzd, több bravúrt is bemutatott. A csapat legyőzte a címvédő Haladást, két vállra fektette a Berettyóújfalut és a DEAC-ot, legutóbb viszont „csak” ikszelt, Nyíregyházán döntetlenre végzett.

A Veszprém-Kecskemét bajnoki hétfőn 18.30-kor kezdődik.

A felsőház állása: 1. Haladás 14 pont, 2. Kecskemét 13, 3. Berettyóújfalu 11, 4. Nyíregyháza 10, 5. DEAC 4, 6. Veszprém 4.