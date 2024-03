Gyermek korosztályban Csomai Miron nagyon ügyes versenyzőcsoporttal mérhette össze tudását. Végig magabiztos technikai fölénnyel az elődöntőig jutva, egy hibát ejtve maradt alul ellenfelével szemben, így felállhatott a dobogó harmadik fokára. Másik versenyszámban küzdelemben, sajnos vissza kellett lépnie, mivel az előző napokban épült fel egy betegségből.

Az idén felnőttek között debütáló Tóth András három számban indult el. Formagyakorlatban az elődöntőig jutott, hajszál híján maradt le a döntőről, így harmadik lett. Küzdelemben szintén bronzérmet szerzett. Tradicionális küzdelemben is a dobogó harmadik fokára állhatott.

Bécsi Nikolett a héten befejezett két hónapos, jól sikerült, erősítő alapozást követően indult az OB-n. A tőle már megszokott, eredményes szerepléssel kezdte a versenyszezonját.

Vajky László edző, Bécsi Nikolett és Tóth András

Fotó: VEDAC

Küzdelemben, megnyugtató fölénnyel győzte le ellenfeleit, így eredményhirdetésnél felállhatott a dobogó tetejére. Formagyakorlatban is magabiztosan haladt a döntőig és ott osztott pontozással maradt alul, második lett. Erőtörésben már hagyományaihoz híven dobogóesélyesként indult. Most a bronzérmet sikerült megszereznie a komoly mezőnyben. Tradicionális küzdelem versenyszámban, most indult először Nikolett, itt is harmadik helyet szerzett. Nikolett eredményei, jó kilátásokkal kecsegtet az elkövetkező világversenyekre.

A szervezők versenybeosztása nem volt túl kegyes Nikoletthez. A négy teljesen eltérő egyéni versenyszámban is induló versenyző még a formagyakorlat második fordulójába jutva versenyzett, már a hangosbemondón szólították felkészülőnek a küzdelemre. A döntő után éppen csak át tudta venni a védőfelszerelést és már indult is a küzdelem, majd itt is lejátszotta meccseit és az erőtörés helyszínére szólították. A női erőtörés versenyszám lezárása előtt néhány perccel teljesítette az előírt szintet mire befejezte már a tradicionális küzdelemre kellett jelentkeznie. Így kicsivel több mint 3 óra alatt teljesítette versenyét Nikolett. Szerencsére a sportoló bírta kondícióval.

Bécsi Nikolett legközelebb a világkupán, és az Európa-bajnokságon bizonyíthat, ahova edzőjével, Vajky Lászlóval utazik.

Eredmények:

Csomai Miron (gyerek): Formagyakorlat: 3. hely

Tóth András: (felnőtt): Egyéni küzdelem: 3. hely

Tradicionális küzdelem: 3.hely

Formagyakorlat: 3. hely

Bécsi Nikolett (felnőtt): Egyéni küzdelem: 1. hely

Formagyakorlat: 2. hely

Tradicionális küzdelem: 3.hely

Erőtörés: 3. hely