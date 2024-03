– Veszprémet nagyon sok mindenről ismerik Magyarországon. Biztos, hogy az autósport szerelmesei a Veszprém-raliról tudják beazonosítani, hiszen évtizedek óta ismert az autósportos körökben – fogalmazott az esemény sajtótájékoztatóján Porga Gyula, Veszprém polgármestere. – Egy olyan vidéken vagyunk, ami a hozzáértők szerint a ralisportnak ideális, tökéletes helyszíne. Az elmúlt 40 év munkájának az egyik fantasztikus eredménye az, hogy Európa-bajnoki futamnak lehetünk a házigazdái. Kíváncsian várjuk a futamot, és biztos vagyok benne, hogy a magyarországi autósport szerelmesein kívül az európai közönség is beleszeret ebbe a vidékbe – tette hozzá.

Rally Hungary sajtótájékoztató. A képen balról: Ranga Péter, a Ranga Motorsport vezetője, Weingartner Balázs, a Humda Zrt. elnöke, Porga Gyula Polgármester, Szujó Zoltán, MNASZ elnöke, és Lakatos Róbert, az esemény társrendezője.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Weingartner Balázs, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt igazgatóságának elnöke elmondta, közös siker, hogy a Rally Hungary a naptárban maradt, ehhez az kellett, hogy egy új környezetet, a murvás veszprémit tudnak biztosítani a versenyhez.

– Az a célunk, hogy ne csak a rali Európa-bajnokság, hanem az ORB mezőnyének is jövőképet vázoljunk – fogalmazott. – Abban szeretném kérni a következő egy hónapban a ralitársadalom minden szereplőjének segítségét, hogy egy olyan verseny legyen az április 11-ei hétvégén, amely megmutatja, hogy Magyarországon szívügyünk a ralisport. Az Eurosport közvetíti élőben ezt a versenyt, ami fontos lehet Veszprém és Magyarország megítélésében is – tette hozzá.

Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke szerint felnőni látszik egy új generáció a raliban is, akik alázatosnak tűnnek, komolyan veszik azt, amit csinálnak, és adott esetben tudományos módszerekkel igyekeznek a lehető legjobb állapotba hozni magukat mind fizikálisan, mind mentálisan.

– Jó esély van arra, hogy szintet lépjen a magyar ralisport, a magyar autósport. Az, hogy mit jelent egy ilyen rendezvény az országnak, azt megmutatta az atlétikai világbajnokság, évről évre megmutatja a Forma-1-es Magyar Nagydíj, és megmutatta a Giro d'Italia rajtja is – mondta. – Ez mind-mind arra jó, hogy feltegye Magyarországot arra a térképre, amelyen egyébként elég határozottan körülrajzolt helye van. Nekünk nemcsak szemlélet-, hanem kultúraváltást kell levezényelnünk a hazai autósportban. A szemléletváltás egyik eleme az, hogy olyan helyszíneken szeretnénk versenyeket rendezni, ahol szívesen látnak bennünket. Persze ehhez jó vendégként kell viselkedni: nem szabad megbénítani egy várost, vagy csak annyira, amennyire nagyon muszáj. Ehhez kommunikálnunk kell a városlakókkal. Ehhez a szemléletváltáshoz keresünk szövetségeseket. Szeretnénk, hogyha egész Európa látná ezeket a fantasztikus pályákat, és aztán ki tudja, néhány év múlva akár a világnak is megmutathatjuk ezt a fantasztikus környéket – fejtette ki.

Lakatos Róbert, a verseny társrendezője, a Veszprém-ralik mindentudója elárulta, lesz versenyző még Japánból is, aki rajthoz áll annak ellenére is, hogy semmilyen értékelésben nem fog tudni részt venni. – Egy 190 kilométer hosszú versennyel készülünk, ami az ERC-futamok sorában is a hosszabbak közé tartozik. Hat külön területet fogunk használni, illetve egy helyet, amivel újraélesztjük a 20 évvel ezelőtt megkezdett királyszentistváni szinkronpályát, ami reméljük, hogy nagy érdeklődésre fog számot tartani – mondta a rendező. – Az egyik legfontosabb kérdés a nézői biztonság. Nagyon nagy létszámú szervezői gárda, közel 400 fő fog segíteni a verseny sikeres és biztonságos lebonyolításában. Az egyik legfontosabb, hogy a nézők együttműködése nélkül ezt nem fogjuk tudni megvalósítani, akármekkora szervezői gárdával is dolgozunk. Kérünk mindenkit, hogy csak a kijelölt nézői pontokon álljon. Nagyon fontos, hogy 30 perccel az első versenyautó rajtja előtt már nem lehet nézői mozgás a pályákon. A Veszprém Aréna ad otthont a versenyközpontnak, ott lesz a szervizpark is a verseny egész ideje alatt.

Ranga Péter (Skoda Fabia R5) otthon van a veszprémi pályákon, több alkalommal is nyert. – Kétszer tudtunk nyerni Veszprémben, úgyhogy azt gondolom, hogy a tapasztalatunk megvan. Nagy kihívás lesz a rali, jó pályákkal, amit az Eb mezőnye is nagyon élvezni fog. Az egyik kedvencem a tési gyorsasági egyébként, ami idén is lesz a programban, úgyhogy nagyon készülünk rá. Az országos értékelésben a dobogóra szeretnénk felállni, de titkon vannak érmes reményeink is, ám az Eb kapcsán nem bocsátkoznék jóslatokba – mondta a pilóta.

A versenyre elkezdődött a jegyértékesítés.