Szeged-Veszprém 30-37 (17-20)

Szeged, 8000 néző. V.: Hansen, Madsen (dánok). OTP Bank-Pick Szeged: Imsgard – Sostaric 3, Stepancic 4, Bombac 3, Bánhidi 3, MACKOVSEK 4, Jelinic 1. Csere: Mikler (kapus), Kalarash, Martins 1, FRIMMEL 6 (2), GARCIANDIA 5, Szita, Bodó, Edző: Kárpáti Krisztián.

Telekom Veszprém: CORRALES – VAJLUPAU 7, REMILI 5, FABREGAS 2, Ligetvári, el-Dera 1, DESCAT 7 (1). Csere: J. Omar 3, PESMALBEK 5, CASADO 4, Sandell 2, Elísson 1, Koszorotov. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1.

Ahogyan tavaly, idén is találkozik egymással a Veszprém és a Szeged Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Egy évvel ezelőtt a bakonyiak a Pick Arénában óriási kiütést mértek a hazaiakra, és összességében nagyon simán jutottak tovább.

A találkozó hasonlóan kezdődött, mint az előző idényben: a Szeged alaposan beragadt a rajtnál, Kárpáti Krisztián 1-6-os állásnál kénytelen volt időt kérni. Corrales remekelt, többek között hetest is védett, emellett a bakonyiak több könnyű gólt lőttek.

Továbbra is remekül működött a vendégvédelem, a házigazda ezzel nem büszkélkedhetett, szinte minden bakonyi támadás góllal ért véget, 10. perc: 4-10.

A folytatásban némi életjelet mutatott a Pick, de a Veszprém is robogott tovább, Descat például már öt találatnál járt. Mikler váltotta a labdával nem találkozó Imsgardot a hazaiaknál, a magyar válogatott kapus be is mutatott egy védést, a másik oldalon Corrales ekkor hét hárításnál tartott. Az átlövések jól mentek a Szegednek, főleg Mackovsek célzott pontosan távolról, a Veszprémnek viszont szinte minden jól ment, továbbra is a bakonyiak irányítottak.

A 20. percben 12-16 állt az eredményjelző, majd sikerült háromra csökkentenie a hátrányát a házigazdának. Összekapta magát némileg a Pick, viszont Corrales újabb ziccert védett, Bombac lövését hatástalanította. A 24. percben 15-17-e jött fel a Szeged, Kalarash viszont kiszállt két percre, amit kihasznált a Telekom.

Az első félidőt követően 17-20 volt az állás.

A második játékész Remili remekbe szabott és pontos lövésével kezdődött, a másik oldalon Garciandia villant. A Telekom sokkal kevesebb hibával játszott, mint ellenfele, 35. perc: 19-24. Nem sokkal később hatra nőtt a különbség, a vendégek lecsaptak a technikai bakikra, Remiliék uralták a játékot. Kárpáti Krisztián időt kért, de ez sem segített a kék mezeseken, már héttel vezettek a bakonyiak, 19-26.

Sostaric gólja hozta vissza mínusz négyre a hazai csapatot, Ilicsen volt az időkérés sora, 24-28.

Imsgard jött bele, többször is védett a norvég kapus, ez erőt adott a társaknak is. Corrales ziccereket fogott, ez nagyon kellett a Veszprémnek, a hazaiak közel voltak ahhoz, hogy két találtra csökkentsék hátrányukat. Tíz perccel a vége előtt 26-30 állt az eredményjelzőn. Casado jó formában kézilabdázott, megint hatra nőtt a különbség.

A meccs hajrájában az volt a tét, hogy lesz-e még némi (minimális) esélye a Szegednek a visszavágón. A Veszprém nyugodtan játszhatott, és még azt is megengedhette magának, hogy Remilit és Fabregast a padon hagyja. Casado és Corrales mellett Pesmalbek is remekelt. A Telekom nagyon simán, hét góllal nyert, ezzel voltaképpen már az első meccsen eldöntve a továbbjutás sorsát. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Veszprémben.