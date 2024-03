VESC - Vasas SC 1-3 (20, -17, -17, -19)

Veszprém, 100 néző. V.: Varjasi, Nagy.

VESC: Deli 2, Araújo 7, Kiss 14, Sólyomvári 17, Richards 14, Bozsó 2. Csere: Bődi (liberó), Piltman 2, Kovács 2, Rácz, Szalczinger, Sevinger 1. Edző: Tumpech Ádám.

Vasas: Kiss 14, Rieder 5, Märcz 5, Botyánszki 16, Fekete 17, Olcsváry 14. Csere: Stankovics (liberó), Engin, Altorjay. Edző: Kőnig Gábor.

Az éremért játszhat a veszprémi alakulat

Fotó: VESC/Facebook

Parádés küzdelmet hozott az első játékrész. A címvédő Vasas komolyan megszenvedett a házigazdával, hiába vezetett hat ponttal is az angyalföldi alakulat, végül a játékrészt Sólyomvári és Richards vezérletével húzta be a Veszprém (25-20).

A második szettben sokáig nem találta magát a VESC, amit a vendégek ki is használtak, és beérhetetlen előnyre tettek szert, majd kiegyenlítették a párharcot (17-25).

A harmadik menetben irányította a mérkőzést a Vasas, és nem engedte magához közel a bakonyi alakulatot (17-25).

A negyedik szettben nem tudott komoly ellenállást tanúsítani a VESC, és végül a fővárosiak lezárták az összecsapást (19-25).

A VESC ugyan vereséggel zárta az alapszakaszt, de a Gödöllő elleni sikerével biztosította be magát a legjobb négy közé.

Tumpech Ádám: – Az első szett második felében kimondottan jól játszottunk, de utána képtelenek voltunk reagálni a változásokra. Gratulálok a csapatnak a legjobb 4 közé jutáshoz, egy kis pihenő után még keményebben fogunk dolgozni, hogy kijavítsuk a hibákat. A szurkolóknak most is nagyon köszönjük, hogy mellettünk álltak. Reméljük, hogy a rájátszásban is telt ház előtt léphetünk majd pályára.