Bondor Virág, a Kid Rock and Roll Sportegyesület vezetője nem is titkolta, nagyon büszke a csapatra, akik közül aranyérmes lett a Radnai Kristóf–Nagy Noémi junior páros, a Sweeties junior kisformáció, a Prodiy Project ladies contact style kisformáció, a Fancies girls nagyformáció, a No Way ladies nagyformáció és a Baby Dolls ladies contact style nagyformáció. Ezüstérmes lett a Szupercsajok children nagyformáció.

A Flame girls nagyformáció bronzérmet szerzett

Fotó: Kid Rock and Roll SE

A harmadik helyen végzett a Hári Olivér–Hebó Vivien children páros, a Sárkányrock juveniles kisformáció, a Dreamers junior kisformáció és a Flame junior nagyformáció. 4. hely: Kalóz Rock children kisformáció, Dolly Rolls junior kisformáció, Heroes ladies dance plus kisformáció. 5. hely: Wonder Girls juveniles kisformáció. 6. hely: Temptation ladies dance kisformáció.

Felkészítők: Kalmár Dóra, Espár Lilla, Kővári Kitti, Barta Noémi, Bondor Virág és Bánhidi Dániel.