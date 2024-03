Az immáron nemzetközi szaktekintélyt több mint negyedszázada ismerem, tudom, azóta, hogy eljött a VÚK-tól, a saját útját járja, s bár eleinte nem voltam biztos abban, hogy jól döntött, ma már láthatjuk: minden úgy volt jó, ahogy csinálta. Szakértelme a garancia arra, hogy a honi hosszútávúszók krémje egy ideje mifelénk tempózik, az edzéseken húzzák magukkal a többieket, konkurenciát jelentenek egymásnak. A munkabírásuk és a szorgalmuk révén már sok dicsőségre tettek szert, amihez most Katar fővárosában újabbak kerültek. Ám mert a mestert még ma is rabul ejti az uszodák világa, szó sincs arról, hogy hazatérve a föld felett járnának…

Szokolai László (középen) elmondta, van még dolguk Párizsig Fotó: MTI

Az úszói az év elején rendszerint thaiföldi meleg vízi edzőtáborokba hivatalosak, de idén technikai okok miatt – a bevált receptet elhagyva – az olaszországi Livignót vették célba. Egy, a svájci határhoz közeli síparadicsomba „ütöttek tanyát”, ahol remek időben, vegytiszta magaslati levegőn készülhettek. Az edzőtábor pompásan sikerült, így lendületből és nagyszerű erőben érkeztek meg Katarba, ahol ilyenkor általában világkupa futamokat szoktak rendezni. A nyílt vízi úszók világa állítólag külön kis szigetet képez a sportágban, a versenyeiken semmihez sem hasonlítható az atmoszféra. Ennek is tudható be, hogy az a 70-80 úszó, aki számít a szakágban, az ott volt az idei világbajnokságon. Az eredmények mára már ismertek: Kristóf a tíz km-es olimpiai számban első magyarként első helyet szerzett, és mivel Dávid pedig hatodik lett, a maratoni táv történetében először két magyar indulhat az olimpián. Edzőjük maximalizmusát jelzi, hogy előbb Dávid szerepléséről beszél, mintha csak hiányérzete lenne. A 21 éves tehetségnek a kvótaszerzés, a legjobb tizenhatba kerülés volt az elsődleges célja, míg titkon az, hogy Fukuoka után ismét érmes legyen. Erre az utolsó méterekig volt is esélye, végül célfotóval a hatodik helyre csúszott vissza. Joggal mérgelődött, történt ugyanis, hogy a hajrában ráúsztak a lábára, és egy pillanatra megállt. Végül az a brit rivális lett a harmadik, aki senkivel sem ütközött. Ez is mutatja, hogy Dávid kvalitásai elképesztő mutatók elérésére predesztinálják (a gyakorlásaikon szédületes időkre képes), neki tapasztalatra van szüksége, és a jelenleginél több magabiztosságra, hogy jobban bízzon magában, például, mikor „darálóba” kerül. – Fizikailag kitűnő állapotban van, így főként taktikailag kell fejlődnie – jegyezte meg az edző. A fiatalember később a medencében is kivágta a rezet: minden idők második legjobb idejével negyedik lett 1500 méteren (14:46.44). Ennél csak a hajdani ajkai csillag, Kis Gergő úszott jobbat 2011-ben. Ne lepődjünk meg, ha a tavaly még 14:58-nál járó Dávid nyáron „benéz” 14:40 alá…

A nálánál öt évvel idősebb Kristóf olimpiai kvótával a zsebében utazott el Dohába, ám ez nem kényelmesítette el, éremért ment a vb-re. A futamot gondosan kezdte, hamar az élre állt, majd bár rövid időre átengedte másnak a vezetést, a vége felé sebességet váltott és nagy hajrával visszaúszott az első helyre. Onnantól már ő irányított, és elsőként csapott a célba. Ezzel megszerezte karrierje második vb-címét, a 2019-es kvangdzsui öt km után. Az eredményhirdetéskor néhány könnycseppet elmorzsoló Szokolai-mester elárulta: a vetélkedés úgy alakult, ahogy azt a kirobbanó erőben lévő sportolója eltervezte, végig úgy helyezkedett, hogy a többiek nem tudtak beleszólni a győzelmébe. Mivel Kristóf tisztában van a képességeivel, tudta, hogy mit akar, és azt meg is oldotta. Mindvégig irányított, érezte a ritmust: az elején felvezetett, aztán utazott a társakkal, majd mikor kellett, újrapozícionálta magát és visszavette a vezetést. Akkor indított, amikor arra szükség volt, és közben pedig kerülte a csatározásokat. Eddig nem jött össze neki, hogy olimpiai számban diadalmaskodjon – legyen szó ötkarikás játékokról, vb-kről, vagy Eb-kről –, most viszont megtört a jég. Azé lett az aranyérem, aki a legtöbbet dolgozott, aki a legtöbbet tette érte. A szakemberek úgy vélekedtek, hogy ritkán látni olyat, hogy valaki ennyire uraljon egy eseményt. Szerintük ilyenre csak a zsenik képesek. Miközben az ellenfelei küszködtek az elemekkel, addig az ő mozgásából valami elementáris erő áradt: senki és semmi sem zavarta meg a sikerét. Azt csinálta, ami kellett, tökéletes érzékkel, energia-beosztással. Aztán klubtársához hasonlóan a medencében is nagyot alakított, 800 méteren országos csúccsal lett ötödik (7:44.42). Jelezvén, hogy még mindig képes a jobbnál is jobb időre. És akkor még nem szóltunk a veszprémiek váltóban szerzett bronzérméről…

A mára messzi földön híres veszprémi műhely a minap újrakezdte a felkészülést, mert mint szakvezetőjük közölte: nem a vb-re hegyezték ki magukat, a csúcsformával a párizsi olimpián szolgálnának. Tehát a vb-n egyik tanítványa sem volt a topon. Március 8-10. között indulnak a Veszprémben rendezendő hosszú távú ob-n, majd 24-én, az egyiptomi Soma-Bay félszigeten elkezdődik az ötállomásos világkupa, aminek részeként két hónap múlva Szardíniára, míg június elején a portugáliai Setubalba utaznak. Közben két hetet a törökországi Antalyában edzőtáboroznak. Az országos bajnokságra április 9-12. között kerül sor, oda szintén munkából, lendületből érkeznek. Utána egy hónapot itthon dolgoznak, aztán májusban újra elrepülnek Törökországba. A belgrádi kontinensvetélkedő június 10-13. között lesz, az olimpiára pedig július 27-én utaznak, ahol a nyílt vízi versenyüket augusztus 8-án, vagy 9-én tartják. Miután a seregszemlének a Szajna ad otthont, azt tervezik, hogy nyáron a Dunában is „megmártóznak”, hogy alkalmazkodjanak a folyami körülményekhez. Tavasszal már az a Sárkány Zalán is velük lesz, aki jelenleg a tengerentúlon tanul és úszik – nem is akárhogy –, és januártól a veszprémi klub kötelékébe tartozik. A 20 éves sportoló 1500 méteren ugyancsak rendelkezik olimpiai A-szinttel, tehát elvileg résztvevője a játékoknak, csakhogy számonként két versenyző nevezhető nemzetenként. A veszprémieknek ugyanakkor három párizsi ideje van, ami sportágtörténeti kuriózum. – A srácokkal legkésőbb június végéig meghozzuk a döntést, hogy ki melyik számban induljon – hangsúlyozta Szokolai László. Kristóf Dohában megmutatta, hogy esélyesként indul az olimpiai bajnoki címért, hiszen jól kezeli az időjárási körülményeket és az ellenfelek által „gerjesztett körülményeket” is. Neki az embert próbáló rendezvényeken hovatovább nem jelent akadályt a szél, a hullámverés, vagy épp a forróság. Óriási rutinnal bír, ám mostantól mindenki őt akarja majd legyőzni. Nem lennénk meglepve, ha esetében elengednék a medencés számokat, nem kockáztatnának, így megnyílna az út Zalán előtt, hogy Dáviddal karöltve valami nagyot alkossanak 1500 méteren, mondjuk, döntőbe verekedjék magukat. És ott van még akkor a tíz km, ahol a csillagok szerencsés együttállása során két veszprémi érem is születhet.

– Van még dolgunk Párizsig, akadnak apróbb hibák, amik korrekciókra szorulnak, hogy minden a helyére kerüljön. Mert nyilvánvaló, hogy az olimpiára időzítjük a csúcsformát. Keressük is a megoldásokat, hogyan lehetnénk még jobbak – árulta el a külföldre gyakran csábított Pro Urbe-díjas edző, mintha csak utalni akart volna arra, hogy tudják, mik a céljaik és haladnak is a felé.