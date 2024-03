Dabas KC-Telekom Veszprém 32-40 (17-21)

Dabas, 1300 néző. V.: Kiu G., Kiu T. Dabas KC: Pallag, Nagy T. (kapusok), Garajszki, Bálint 3, Dobrkovic 2, Bognár 1, Fekete 3, Kádár 1, Laurinyecz 3, Szöllősi Sz. 2, Török 3, Koller 3, Katona 1, Ács 3, Zdolik 7 (4). Edző: Tomori Győző.

Telekom Veszprém: Corrales, Jensen (kapusok), J. Omar 5 (1), Descat 3 (2), Sandell 2, Nilsson 2, Elísson, Ligetvári, Remili 11, Végh B. 3, Mahé, el-Dera 3, Szabó T., Vajlupau 3, Fabregas 6, Koszorotov 2. Edőz: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3.

A 4. percben vezetett először a Veszprém a jól kezdő Dabas ellen, ekkor 2-3-at mutatott az eredményjelző. A hazaiak továbbra is jól tartották magukat, 6-6, majd Remiliék gyorsan négy gólt tettek a két csapat közé, 14. perc: 7-11. Három-négy találat volt a vendégek előnye a folytatásban, aztán a dabasiak újra felzárkóztak, sőt némi meglepetésre egyenlítettek is, 24. perc: 16-16. Az első félidő végén és a második elején viszont Jensen „lehúzta a rolót”, a házigazda 17 gólon ragadt, a Telekom viszont hétszer is eredményes volt, 32. perc: 17-24.

Ezzel az előnnyel már nyugodtabban gazdálkodhatott a Veszprém, 40. perc: 19-28. Néhány perc múlva Jahja Omar góljával lett először két számjegyű a különbség, 23-33. A folytatásban mínusz hatra visszakapaszkodott a Dabas, 30-36, végül nyolccal nyertek a bakonyiak.

A vendégek legeredményesebb játékosa Nedim Remili volt 11 góllal, a francia klasszis minden lövése utat talált a kapuba. Ludovic Fabregas hatszor, Jahja Omar ötször helyezett a hálóba. A másik oldalon a volt balatonfüredi Zdolik Bence hét találatot jegyzett.

A Telekom legközelebb Szegeden szerepel, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonását csütörtökön rendezik.