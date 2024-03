A nyolcaddöntő következik a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, ahol ismét összeakadt egymással a két magyar csapat: a Telekom Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged közül csak az egyik juthat legjobb nyolc közé a sorozatban.

Egy évvel ezelőtt a Veszprém simán ejtette ki a Bajnokok Ligájából a szegedieket Archív fotó: Pesthy Márton

A felek egy évvel ezelőtt is összecsaptak a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, az volt az első találkozójuk a BL-ben. A párharctól szinte mindenki nagy csatát várt, azonban ez elmaradt. Az első, szegedi mérkőzésen a bakonyiak azonnal állva hagyták ellenfelüket, az első 12 percben gólt sem kaptak a hazaiaktól, ekkor 1-5, majd nem sokkal később 2-10 és 5-15 volt az állás. A küzdelem ekkor nagyjából el is dőlt, a Telekom végül 36-23-ra nyert a Pick Arénában, a visszavágó voltaképpen formalitás volt, azt 38-33 arányban húzta be a veszprémi gárda.

A súlyos kiütésből minden bizonnyal tanultak a Tisza-partján, a csapat biztosan koncentráltabb lesz majd az első meccs elején, mint tavaly ilyenkor, de vajon ez elegendő-e ahhoz, hogy megszorongassa a bakonyi riválist?

A papírforma ugyanis veszprémi továbbjutást ígér. Ha a Bajnokok Ligája aktuális szezonjának eddigi történéseit nézzük, a Picknek meg kellett küzdenie a csoportból való továbbjutásért, a Telekom pedig azért volt harcban, hogy a legjobb kettő közé kerüljön, így megússza a nyolcaddöntőt. A szegediek az A csoportban a hatodik helyen végeztek, hat sikert arattak és egy döntetlen mellett hétszer kikaptak. Kárpáti Krisztián alakulatát a THW Kiel, az Aalborg, a Paris SG, a Kielce és a Zagreb előzte meg, nyolcasból a Kolstad és a Pelister esett ki.

Ami a bakonyiakat illeti, Nedim Remiliék harmadikak lettek, 10 győzelemmel és négy vereséggel zárták a B jelű nyolcast. Sokáig úgy tűnt, hogy a Veszprém megszerzi az első két hely valamelyikét, de az utolsó körben elbukta a Magdeburg elleni hazai rangadót. Emellett a Plock elleni idegenbeli vereség volt fájó (be nem kalkulált) pontvesztés. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a Telekom ebben a csoportkörben idegenben két vállra fektette a Barcelonát és a címvédő Magdeburgot is, azok a teljesítmények egy potenciális BL-győztes csapat arcát mutatták. Ha ezt a szintet sikerült elérnie, vagy csak megközelítenie a Telekomnak, akkor a Szegednek nem sok esélye lesz ellene ebben a párharcban (sem), amelynek a továbbjutója a dán Aalborg együttesével mérkőzik meg a négyes döntőbe kerülésért.

A Veszprém és a Szeged ebben a idényben eddig egyszer találkozott egymással, novemberben a Tisza-partiak csarnokában játszottak a felek bajnokit, amelyet a vendégek 30-25 arányban megnyertek.

Az OTP Bank-Pick Szeged – Telekom Veszprém BL-mérkőzés csütörtökön, 18.45-kor kezdődik a Pick Arénában. A visszavágót április 4-én játsszák a királynék városában.