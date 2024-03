A címvédő veszprémiek a második helyen teleltek, két pont a hátrányuk az éllovas Tatabánya mögött. Az előző idényben is ez a két csapat harcolt a bajnoki aranyéremért, a tatabányaiak akkor is vezettek, ám a bakonyiak előzni tudtak és emlékezetes körülmények között ünnepelhettek elsőséget. Ez most egyelőre messze van, a Veszprémnek lépésről-lépésre kell haladnia a címvédés irányába. Idei első bajnoki riválisa a 12. helyen álló ETO Akadémia lesz. A csapat továbbra is a pápai Perutz Stadionban játssza hazai találkozóit az NB III-ban. Pető Tamás legénysége ezen a héten már pályára lépett, szerdán a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében fogadta a Kecskemétet. A veszprémiek remekül helytálltak, de az NB I-es ellenfél jutott tovább 2-0-s eredménnyel.

A Veszprém a második, a Füred a nyolcadik helyen telelt Fotó: Nagy Lajos

A Balatonfüredi FC a tabella nyolcadik helyéről kezdi a tavaszt. A Preisinger Sándor által irányított alakulat a 18. fordulóban Dorogon lép pályára, a rivális az ötödik pozíciót foglalja el, a felek között négy pont a különbség. A BFC utolsó felkészülési mérkőzésén a Szekszárdot (NB III) fogadta és kapott ki 2-1 arányban.

Sem Veszprém, sem Füreden nem történtek nagy változások a keretben. A vármegyeszékhely csapatától ketten távoztak (Udvardi Ádám, Bach Botond), nem érkezett senki. A Balaton-partiak Mayer Jánost igazolták le a Gyirmóttól, Szalai Péter pedig az NB II-es Csákvárnál folytatja pályafutását.

A fürediek és a veszprémiek bajnoki találkozója egyaránt vasárnap 14 órakor kezdődik.