A labdarúgó vármegye I 24. fordulójában összecsap egymással az éllovas Úrkút és a második helyen álló Fűzfői AK. A felek között csupán két pont a különbség. A csatát a közvetlenül érintetteken kívül a Balatonalmádi SE követi majd a legnagyobb figyelemmel, a harmadik pozícióban tanyázó BSE csapatának egy pont a hátránya a Fűzfői AK mögött.

A bajnoki aranyéremre e három együttes pályázik eséllyel, izgalmas hajrá várható. Még hét forduló van hátra, de a mostani hétvégét követően okosabbak leszünk.

Először is nézzük, mit hozhat a fűzfői rangadó a statisztika, a forma alapján!

Az Úrkút SK 18 siker mellett két döntetlennel és három vereséggel rendelkezik. Ez a három vereség valójában kettő, a Perutz FC elleni hazai meccset a pályán megnyerte a címvédő, ám többet cserélt a megengedettnél, így a pápaiaké lett a három pont. Az Úrkút eddig csak Pétfürdőn és Balatonalmádiban maradt alul ebben az idényben. Az alakulat, amelyet Márton Gábor edző távozását követően Boromisza Dániel vett át ideiglenesen (a következő idényben már Dániel testvére, Boromisza Gábor lesz a szakvezető), előző öt bajnokiját megnyerte, s az előző három meccsén még gólt sem kapott.

Remek formában van a Fűzfői AK (17 győzelem, 3-3 döntetlent és vereség) is, amely zsinórban nyolc sikernél tart. Érdekesség, hogy az úrkútiakhoz hasonlóan a fűzfőiek is balatonalmádi vereséget követően építették jelenlegi sorozatukat. További érdekesség, hogy a FAK is kikapott a Péttől, harmadik vereségüket pedig a Szentantalfa ellen szenvedték el a Balaton-partiak.

Az Úrkút SK és a Fűzfői AK október elején találkozott egymással az őszi idényben, az a meccs 2-2-es döntetlent hozott. Hazai oldalon Zágor Máté, a vendégeknél Auerbach Attila duplázott, mindkét támadó csapata legjobb góllövője. A 21 találatnál járó Zágor vezeti a mesterlövészek listáját, Auerbach 16 gólos, kettejük formáján is sok minden múlhat. A játékosállományok erősségéről elmondható, hogy az úrkútiak papíron jobbak, rutinosabbak ebben a tekintetben, a Fűzfői AK viszont nagyon egységes és szervezett az idén. Idegenben ráadásul nem volt mindig meggyőző a címvédő, így kiélezett, izgalmas küzdelem várható, minden bizonnyal népes szurkolótábor előtt.

A már említett Balatonalmádi SE jó helyzetben várja a bajnoki hajrát, azonban a BSE csapatára is nehéz meccs vár ezen a játéknapon. Az ötödik Tihannyal szemben kell megszereznie a pontokat ahhoz, hogy az aranyérmes álmok továbbra is remek eséllyel éljenek.

A forduló programja, szombat, 17.00: Fűzfői AK-Úrkút SK, Várpalotai BSK-Pápai Perutz FC, Devecser SE-Szentantalfa NVSE, Sümeg VSE-Ajka Kristály SE. Vasárnap, 17.00: FC RAC-Magyarpolány SE, Csetény SE-Péti MTE, Balatonfüredi USC-FC Zirc, Balatonalmádi SE-Tihanyi FC.