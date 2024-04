A veszprémi kézilabdacsapat közel tökéletesen játszott a múlt héten Szegeden, legalábbis a Tisza-partiak játékát sikerült abszolút mértékben felülmúlnia. Momir Ilics alakulata az első dudaszótól kezdve irányította a mérkőzést, remek védekezés, Rodrigo Corrales kitűnő kapusteljesítménye és gyors, hatékony támadás jellemezte a vendégek játékát.

Ligetvári Patrik oroszlánrészt vállalt a veszprémiek szegedi diadalából

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A védekezésben ezúttal (is) kiemelkedő szerepe volt Ligetvári Patriknak, akivel a két derbi között készítettünk interjút.

– Gratulálunk a szép idegenbeli sikerhez! Milyen érzés volt veszprémiként egy ilyen remek győzelmet megélni a Pick Arénában?

– Köszönjük szépen! Én nagyon jól éreztem magam, remek mérkőzést játszottunk. Több kiemelkedő szakasza is volt számunkra a rangadónak, ez elsősorban annak köszönhető, hogy végig tudtuk diktálni azt a tempót, amire készültünk.

– Látszott, hogy erre a meccsre határozott terve volt a csapatnak, amit maradéktalanul sikerült is végrehajtani.

– Így van, nagyon készültünk a derbire. Többek között arra is figyeltünk, hogy ne hagyjuk érvényesülni riválisunk erősségeit. Tisztában voltunk vele, hogy képesek vagyunk arra, hogy gyors indításokból könnyű gólokat érjünk el. Tudtuk, ha jól védekezünk és jön a jó kapusteljesítmény, akkor lefutjuk őket és sok találatot érünk el. Corrales kiemelkedően védett, nagyon jól jött a segítsége, bízunk benne, hogy a következő meccsen is hasonló teljesítménnyel támogat majd minket.

– Milyen érzés, hogy a Szeged elleni rangadókon általában válogatott csapattársadat, Bánhidi Bencét kell hatástalanítani a védőfal közepén?

– Nagyon jó barátok vagyunk a Bencével a pályán kívül, pályán belül pedig küzdünk egymással, ilyen a sport. Amikor ellenfélként találkozunk, természetesen nem foglalkozunk azzal, ki jön szembe. Vannak vicces pillanatok is, amikor a válogatottban együtt edzünk például, előfordul, hogy mondja: Patrik, most légy szíves, hagyj engem békén. Megvan a kölcsönös zrikálás köztünk.

– Mit vársz a visszavágótól? Ilyen komoly előny birtokában csökkenhet a koncentráció, erre, gondolom, külön oda kell figyelni.

– Egy Szeged elleni meccsbe soha senki nem aludhat bele veszprémi mezben. Ráadásul tisztában vagyunk vele, hogy most milyen komoly a tét. A közönség is azt várja el tőlünk, teljesen jogosan, hogy maximális erőbedobással küzdjünk. Sok meccsünk lesz még ebben a szezonban a Szegeddel, ezért sem érdekünk az, hogy „felhozzuk” őket. Szerintem őket is megtiszteljük, ha úgy megyünk bele a visszavágóba, mintha náluk lenne az előny.

– Az első meccs szinte tökéletesre sikerült. Volt esetleg Ilics mesternek kritikus észrevétele, olyan játékelem, amin még javítani kell?

– Egyéni hibák akadtak, ami persze mindig benne van a játékban. Napi formától függ, hogy ezek kinél mikor jönnek elő. Ezeken igyekszünk javítani, jobban odafigyelni és koncentrálni, de tökéletes játék nyilván nem létezik.

Fotó: Balogh Dávid/Napló

– A szezon legfontosabb része következik, talán mindegy is, hogy eddig mi történt. Mit gondolsz, hová jut el idén a Veszprém a különböző sorozatokban?

– Remélem, hogy minden fronton minél messzebb. Azt kívánom saját magamnak, hogy ne nagyon tudjak pihenni az olimpiáig. Próbáljuk a maximumot kihozni a csapatunkból. A Bajnokok Ligájában az elsődleges cél, hogy bejussunk a final fourba, onnan pedig majd tovább lehet tervezni. Ha sikerül idén is elhódítani a Magyar Kupát, akkor az a diadal hatalmasat lökhet rajtunk a folytatásra.

– Nagy Benedek eligazolását követően egyedüli magyar maradtál a veszprémi keretben. Van ennek pluszfelelőssége rád nézve?

– Nem gondolom, hogy ez számít, hiszen manapság a klubcsapatok más sportágakban is nemzetköziek. Viszont a magyar válogatott játékosok rengeteget fejlődtek az elmúlt időszakban, Fazekas Gergő például hatalmas utat járt be, és akadnak mások is. Bízom benne, hogy egyre több magyar kap majd szerepet nagy csapatokban, például a Veszprémben a jövőben.

A Telekom Veszprém 37-30-ra nyert a múlt héten Szegeden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első körében. A visszavágó csütörtökön 18.45-kor kezdődik a bakonyi vármegyeszékhelyen. A párharc győztese a dán Aalborg együttesével küzd meg a négyes döntőbe kerülésért.