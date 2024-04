Az északnyugati csoportban második Veszprém legutóbb egy 90. percben kapott góllal bukta el a Bicske elleni hazai rangadót és még fájóbb, hogy az előző három körben a bakonyiak nem tudtak sikert aratni. Pető Tamás csapatának így hat pontra nőtt a hátránya az éllovas Tatabánya mögött. A címvédő vasárnap Dorogon próbál meg kimászni a gödörből, az ötödik helyen álló hazaiak – bár nemrég két rangadót is veszítettek és hazai pályán gyenge formát mutatnak – kemény diónak ígérkeznek. A Dorogi FC a múlt héten legyőzte a Csornát, előtte viszont egyaránt otthon kapott ki a Tatabányától és a negyedik helyen álló III. Ker. TVE csapatától. Bekő Balázs legénysége idén még nem tudott saját stadionjában nyerni, pontot is csak egyszer szerzett és még egyetlent találatot sem ért el otthon tavasszal. Remélhetőleg ez a sorozat a Veszprém ellen sem szakad meg, a találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik.

A fürediek hazai pályán szerepelnek vasárnap

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ugyanebben az időpontban lép pályára a Balatonfüredi FC is, amely a Szombathelyi MÁV Haladás VSE-t fogadja. Ezt hívhatjuk alsóházi derbinek is, a Balaton-partiak (29 pont) a tizenkettedikek a tabellán, a vasiak (22 pont) a tizennegyedik helyen állnak. A BFC előző hat bajnokiján nem tudott nyerni, három döntetlen és három vereség a mérlege. Preisinger Sándor csapata szervezetten játszik, mindenkivel felveszi a harcot, viszont komoly góliszonyban szenved, tavasszal, hét meccsen mindössze háromszor talált a hálóba. Jó esély van most változtatni ezen, a szombathelyi csapat a múlt héten hat gólt kapott (négy lőtt mellett!) otthon a Budaörstől.