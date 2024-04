Veszprém Handball Academy U21–Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 23-23 (11-14)

Veszprém, 220 néző. V.: Kovács, Mándli.

Veszprém Handball Acedemy U21: Tóth, Győri, Reidmar (kapusok), Jajic 2, Czabula, Füry, Szabó 1, Hoffman, Apró, Végh, Bőti 4, Balogh B. 1, Bene 3, Viski 1, Barna 11 (4). Edző: Dinko Dankovic.

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21: László, Kaiser (kapusok), Fink, Szatmári 1, Fercsik 2, Gulyás 5 (3), Pintér, Szucsik 2, Ruzsányi 3, Poharánszki 1, Balogh N., Majczán 2, Patonai, Rubos, Kaiser 1, Török-Vida 6, Szabadi. Edző: Éles József.

Kiállítások: 10, ill. 0 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3.

Barna János tizenegy gólt szerzett a derbin

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az első játékrészt jobban indította Éles József csapata, majd hamar felvették a ritmust Balogh Botondék is. A 17. percben 7-7 szerepelt az eredményjelzőn. A folytatásban a Fejér-B.Á.L. Veszprém korosztályos csapata dominált, és háromgólos előnnyel vonulhatott pihenőre. A szünet után sem vett vissza a tempóból a Fejér-B.Á.L., és kétszer is meglépett öt góllal. A 45. minutumban a hazaiak elkezdték a felzárkózást, és az 56. percben pedig egyenlítettek (22-22). A véghajrá is komoly taktikai küzdelmet hozott, de végül 23-23-mal végeztek a felek.

Rákosmente-KK Ajka 25-25 (15-12)

Budapest, 170 néző. V.: Hornyik, Zörgő.

Rákosmente: Misinszki, Andorka (kapusok), Szabolcsi, Tóth 2, Edényi 7, Hódi 2, Nagy, Rozmán, Igali, Bécsi, Burony 1, Török Ád. 6 (1), Fidel 2, Török Ák. 2, Mándy 2, Szamos 1. Edző: Őze Beáta.

KK Ajka: Baracskai, Tatai (kapusok), Bodnár 4, Jávor 4, Tóth, Gyene 2 (1), Rosta 4, Nagy, John 7, Dobos 1, Breuer 1, Forgács, Ernei, Horváth, Perczel 2. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1.

A hazaiak kezdték jobban a találkozót, négy perc után 4-2 szerepelt a táblán, amikor is Velky Péter időt kért és megpróbálta felrázni a játékosait. A pillanatnyi szünet után egyenlítettek a vendégek, és a félidő közepéig fej fej mellett haladtak a felek. Az első játékrész második felében viszont állandósult a Rákosmente vezetése, az ajkaiak többször is kapufát lőttek, nem tudtak egyenlíteni (11-9). A 23. percben a játékvezetők nagy meglepetésre Horváth Márkót piros lappal kiállították, amit a hazaiak kihasználtak és háromgólos előnnyel mehettek a szünetre. A térfélcserét követően is állandósította 2-3 gólos vezetését a fővárosi csapat, az ajkaiak nehezen találtak rést a hazai falon (20-18). Ezután hat percig nem esett gól, majd öt perccel a vége előtt a vendégeknek sikerült az egyenlítés (22-22). Az utolsó percek roppant izgalmasan alakultak, Perczel góljával 25-24-re már a vendégek vezettek, majd Johnt nagy helyzetben lerántották, de a jogos büntető elmaradt, sőt a létszámfölényben támadó Rákosmentének a dudaszó előtti pillanatban sikerült az egyenlítés.