Dávid Kornél KA–Veszprém Kosárlabda Klub 117-76 (23-16, 37-19, 23-21, 34-20)

Székesfehérvár, 100 néző. Vezette: Esztergályos, dr. Magyari, Kéri.

DKKA: Tóth 18/6, Szalczgruber 4, Molnár 19/6, Kis 25/6, Szabó Zs. 29. Csere: Büki 3/3, Somogyfoki P. 3/3, Kuttor 6, Somogyfoki S. 4, Keller 6, Denk M., Denk N. Edző: Dzunic Branislav.

Veszprém: Szabó P. 8, Madár 16/3, Varga 17/9, Takács 3/3, Moore. Csere: Popadic 13, Prodanovic 14/6, Birkás 5/3. Edző: Alex Geddes.

Mindkét gárda kettő–nullával masírozott be a legjobb négy közé, ahol az esélyek a rivális mellett szóltak, hiszen elsőként váltott jegyet a „túlórába”, ráadásul az első körben oda-vissza mattolták a mieinket. A mérkőzésen nem is borult a papírforma, a hazaiak gyorsan magukhoz ragadták az irányítást (12-4) és a negyed végén már tíz ponttal vezettek (23-13). A csata később is az elképzelésük szerint alakult (33-18), a bakonyiak csak időnként tudták lefékezni őket (46-32), a nagyszünet előtt már húsz pont választotta el egymástól a feleket (55-35). Az ellenfél a második félidő elején tovább fokozta az iramot (64-38), s noha Madárék közben faragtak a hátrányukon (73-53), a záró felvonás előtt eldőltek a lényegi kérdések (83-56). A fehérváriak a végén még rátettek egy lapáttal: megint agresszíven védekeztek és gyorsan támadtak (92-61), s mert a labdát is jól járatták, könnyen kerültek dobóhelyzetekbe (112-68).

A két diadalig tartó párharc második felvonására április 24-én (szerda, 18 óra) kerül sor a Vetési gimnáziumban, ahol a VKK-nak pazar teljesítményt kell nyújtani, hogy kiharcolja a mindent eldöntő harmadik derbit, amire ha szükség lesz, idegenben rendeznek április 27-én (szombat, 19 óra).

Alex Geddes: Ezúttal sem elől, sem hátul nem tudtuk megvalósítani a terveinket, nem azt csináltuk, amit kellett volna, miközben a DKKA fantasztikusan játszott. A tengerentúli légiósunk egy pontra sem volt jó, igaz, az ellenfélnek kettőt is szerzett. Innen kell felállnunk és felkészülnünk a következő felvonásra, mikor is olyan kosárlabdát nyújtanánk, amit a szurkolóink is megérdemelnek.