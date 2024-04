Csurgói KK–Fejér-B.Á.L. Veszprém 29-26 (16-10)

Csurgó, 400 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

Csurgó: FÜSTÖS – Tufegdzic 4 (2), Krsmancic 1, SZEITL 4, TÓTH 4, Herceg 2, BAZSÓ 6. Csere: Holló (kapus), Zagar 1, Borsos, Gábor 4, Papp, Mazurek, Vasvári, Gebhardt 1, Zobec 2. Edző: Baranyai Norbert.

Veszprém: BALOGH – Preszter 3, Szuharev, Szrnka 2, Draskovics 3, Tarabochia 2 (1), Hári. Csere: Mojsilov (kapus), Nourelden 2, GRÜNFELDER 4, Vetési 1, Pulay 1, Kristóf 3, Farkas, FAZEKAS M. 5. Edző: Danyi Gábor.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1.

Sok hibával kezdődött a bajnoki, ez valahol a bennmaradás szempontjából már kilátástalan helyzetben lévő vendégeknek kedvezett (2-2), majd a hazaiak egy percen belül háromszor is betaláltak (5-2). A bakonyiak ezután is elképesztően rossz hatásfokkal támadtak, de a védelmükre sem lehettek büszkék, így a rivális szép lassan elhúzott (7-3). A mindig kimért Danyi mester is mérgelődött, a tizedik percben már időt kért, ám a tanácstalan tanítványait később is pontatlanságok és meg nem értések jellemezték. Kis túlzással negyed óra után eldőlni látszott a derbi (11-3), ahol a csurgóiak nem csináltak semmi különöset, csak kihasználták a hosszú gólcsendbe „burkolózott” Háriék hibáit. Az ötödik helyezett szakmai stábja a megnyugtató előnyük tudatában forgatni kezdte a csapatát, de a változtatásuk inkább a mieinknek jött jobban (11-6), ők is beleszürkültek a párharcba: kicsúszott az irányítás a kezükből (13-8). Az addig gyengén muzsikáló sereghajtó pedig köszönte a lehetőséget, s tartotta belátható távolságon belüli hátrányát (15-10).

A csata a fordulás után újra az ellenfél tervei szerint indult (18-11), majd Balogh kapus pillanatai következtek, aki többször is remekül avatkozott játékba, míg társai a másik térfélen gyorsan három gólt lőttek (18-14). A folytatásban Bazsóék visszaállították az öt-hat gólos különbséget (21-15), miközben néha bántóan könnyen kerültek helyzetbe. Ekkortájt lassan csordogáltak az események, hol az egyik, hol a másik gárda volt eredményes, majd 24-18 után olyasvalami történt, amire egyetlen sportbarát sem számított: az alárendelt szerepben tetszelgő veszprémiek megtáltosodtak, a feladathoz felnőve izgalmassá tették az addig egyoldalú összecsapást. Fazekas Máté vezérletével – emberhátrányban is – produkáltak egy nulla–hatos szériát, a leblokkolt ellent tízperces „némaságra” kárhoztatva (24-24). Még öt perccel a lefújás előtt is 25-25 volt az állás, de a hajrában nem tudták megoldani, amit elterveztek, noha példás hozzáállásról tettek tanúbizonyságot.

Mivel a 12. helyezett egriek az utolsó másodpercben döntetlenre mentették a Budakalász elleni mérkőzésüket, biztossá vált a – tőlük kilenc pontra leszakadt – veszprémiek kiesése.

Baranyai Norbert: Az első félidei jó játékunkhoz kellettek Füstös védései is, ám a másodikat elkönnyelműsködtük. Szerencsére a végjáték a mienk volt.

Danyi Gábor: Ma is megmutattuk, hogy van tartásunk, az utolsó pillanatig képesek voltunk küzdeni. Sajnos a mérkőzés elejét nagyon elrontottuk.