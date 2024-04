Iszonyatosan fontos párharc előtt áll a veszprémi kézilabdacsapat a Bajnokok Ligájában, mondhatjuk azt is, hogy ez a két találkozó alapjaiban határozza meg a bakonyiak szezonját. A szurkolók természetesen a négy közé várják kedvenceiket, szeretnék, ha a tavalyi szünet után Remiliék idén újra versenyben lennének a trófeáért. Ez a cél lebeg a csapat előtt is, ha nem sikerült bekerülni a final fourba, az mindenképpen kudarcnak számít, hiszen Veszprémben ehhez minden adott, sőt, sokan a végső sikerre is a Telekomot tartják idén a legnagyobb esélyesnek.

Nedim Remili szervező játéka és Ligetvári Patrik védekezőmunkája egyaránt fontos lehet az Aalborg ellen Fotó: Fülöp Ildikó

Az esélyesség terhét persze el kell viselni, és a királynék városában mindenki tudja, hogy az Aalborg ellen egyáltalán nem lesz könnyű, a csata izgalmasnak és kiegyenlítettnek ígérkezik.

– Úgy érzem, nagyon erős csapattal nézünk szembe, akinek meglenne az esélye a végső győzelemre is. Jól teljesítettek a csoportmérkőzések alatt, fantasztikus játékosokkal a soraikban, mint Mikkel Hansen, Niklas Landin, sok tehetséges fiatallal kiegészülve. Tehetséges és tapasztalt játékosok alkotják a csapatuk gerincét, akik kifejezetten jó szezont futnak. Nem lesz könnyű ellenük, de minden vágyunk a final fourba kerülni, szóval nagyon keményen harcolunk majd Köln „kapujában”, és minden tehetségünket kitesszük a pályára. Ahogy a Szeged-meccseken a nyolcaddöntőben, de talán még nagyobb elszántsággal fogunk hajtani az Aalborg ellen, azért, hogy elérjük közös álmunkat. Azt gondolom, szoros, 120 percig tartó öldöklő küzdelem vár ránk itt a negyeddöntőben. Az első meccset a Veszprém Arénában játsszuk, jó eredménnyel szeretnénk fordulni. Szóval koncentrálnunk kell, ahogy csak bírunk, és a legjobbunkat kell nyújtanunk – nyilatkozta klubja internetes oldalán Rodrigo Corrales. A spanyol kapus teljesítményén (ahogy az összes pályára lépő hálóőrén) sok múlhat majd, szoros küzdelem esetén akár egy-egy védés is dönthet valamelyik együttes javára.

Elmondható, hogy a bakonyi játékosok maximálisan ráhangolódtak a párharcra, az elmúlt időszakban csak ezzel a két meccsel foglalkoztak, így maximálisan felkészültek lesznek. Ezt erősítette meg Dragan Pesmalbek is a handballveszprem.hu oldalon megjelent interjújában. – Az Aalborg az A csoportban, ami nem volt egyszerű, lett második. Ha olyan alakulatok előtt végzel a csoportkörben, mint a Kielce vagy a Párizs, az azt jelenti, hogy minőségi együttesről van szó. Ezzel mi is tisztában vagyunk és tiszteljük az ellenfelünket. Maximálisan fel fogunk készülni belőlük erre a párharcra, és mindent megteszünk azért, hogy ott legyünk Kölnben – fogalmazott a Veszprém szerb beállósa.

– Hatalmas szükségünk lesz a szurkolóinkra ezúttal is. A legutóbbi mérkőzéseken pokoli hangulatot teremtettek, remélem, most is hasonló lesz. Sikerünk kulcsa a védekezésünk. Remélem, hogy sikerül jól teljesítenünk, és meg tudjuk akadályozni a támadásaikat – mondta a francia válogatott szélső, Hugo Descat a párharc előtt.

Az Aalborg Handbold honlapja a dán sztárkapust, Niklas Landint szólalta meg az összecsapással kapcsolatban. – Igazi pokol vár ránk, ugyanakkor nagyon jó játszani a Veszprém Arénában. A hazaiak szurkolói rendkívül motiváltak, és tüzes hangulatot tudnak teremteni, de nem ellenségesek. Tapasztaltam már, hogy a vendégcsapatot megtapsolták, így összességében azt kell mondani, hogy az emberek ott nagyon szeretik a kézilabdát, és mindent beleadnak, hogy szurkoljanak csapatuknak.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó a veszprémi együttessel kapcsolatban kiemelte: rendkívül erős és bő a Telekom játékoskerete, emiatt nagyon nehéz felkészülni ellenük. – A Veszprém olyan csapat, amelynek sok gólt kell lőnie a sikerhez, és ez a legtöbbször sikerül is neki. Nem azért lépünk pályára, hogy minél kisebb arányú vereséget szenvedjünk. Céljaink eléréséhez higgadtságra és hidegvérre van szükség, illetve el kell kerülnünk a hibákat.

A Telekom Veszprém–Aalborg Handbold BL-negyeddöntő első felvonása csütörtökön 18.45-kor kezdődik a Veszprém Arénában, a visszavágót május 1-jén rendezik Dániában.