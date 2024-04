Kid Rock and Roll SE 4 órája

Európa-bajnok lett a veszprémi táncos páros

Az elmúlt hétvégén Budapesten akrobatikus rock and roll-világkupát és Európa-bajnokságot rendeztek, ahol a világ legjobb párosai és formációi vettek részt, és csodálatos eredményekkel lett gazdagabb a veszprémi Kid Rock and Roll SE akrobatikus rock and roll-egyesület.

Juhász-Léhi István Juhász-Léhi István

Mint megtudtuk, a Rock It!, 4 Muskétás – Rockin Board – B-Cool – Kid SE junior páros formációja aranyérmet szerzett és a dobogó legfelső fokára állhatott. A Radnai Kristóf–Nagy Noémi páros Európa-bajnok lett

Fotó: Kid Rock and Roll SE – Nincsenek szavak a boldogságunkra, mérhetetlenül büszkék vagyunk a táncosokra – mondta a Naplónak Bondor Virág, a Kid Rock and Roll Sportegyesület vezetője. – Hatalmas boldogság ez az Európa-bajnoki aranyérem, vasárnap este nekik szólt a Himnusz. Büszkék vagyunk a Radnai Kristóf–Nagy Noémi párosra, a formáció tagjaira és az egész csapatra. Small Girls Formation kategóriában Dolly Rolls csapatunk életük első világkupáján bronzérmet vehetett át. Ezzel az eredménnyel a lányok bearanyozták a napot. A kitartó munka meghozta gyümölcsét. Ebben a kategóriában 10. helyezett lett a Sárkányrock formáció, amelynek tagjai serdülőként a junior versenyzők között álltak helyt. A Fancies Girls nagyformáció a rendkívül erős mezőnyben a 8. helyen zárta a versenyt. A Radnai Kristóf–Nagy Noémi páros a világkupán egyéniben új kategóriában mutatkozott be a juniorok között, új koreográfiájukkal 32 indulóból a 16. helyen végeztek. Fotó: Kid Rock and Roll SE Small Ladies Formation kategóriában a Prodigy formáció a 14., a Heroes a 16. helyen fejezte be a versenyt, míg a Hári Olivér–Hebó Vivien children páros a 17. helyen zárta a versenyt.

