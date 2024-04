Az elmúlt években a VEDAC remek versenyszervező és -lebonyolító csapatot alakított ki, amely a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) támogatását is elnyerte. Ezt bizonyítja, hogy a veszprémi klubot évről évre rangos viadalok lebonyolítására kérik fel.

A verseny nemzetközi válogató is egyben

Fotó: VEDAC

Szentgálon és környékén, a Mög-szeg és a Mecsek-hegy térségében immáron negyedik alkalommal tartják meg április 7-én, vasárnap a Nyílt Hegyifutó Félmaratoni Országos Bajnokságot, amely nemcsak a bajnoki címekről dönt, hanem egyben válogatóverseny is a különböző korosztályos nemzetközi erőpróbákra is. Ugyanakkor a futást kedvelő diákoknak, amatőröknek is lehetőség a versenyzésre, bizonyításra.

A helyi és a környékbeli iskolásoknak 500, 1000 és 1500 méteres terepfutást tartanak.

Az U8-U16-os korcsoportoknak pedig nyílt egyesületi versenyt rendeznek 500 és 2500 méter közötti távokon. A legidősebbek között esélyesként vág neki a viadalnak a VEDAC-os Mireider Gergő is.

A nem igazolt versenyzőkre 7,5 kilométeres táv vár.

Az U18-as és U20-as sportolókra szintén 7,5 kilométer vár. Előbbiek kvalifikálhatnak a nyári, spanyolországi Youth Cupra, míg utóbbiak a francia Annecyben rendezendő Európa-bajnokságra szerezhetnek kvótát. Itt a hazaiak futója, Báles Pálma áll rajthoz.

A 21,1 kilométeres hegyifutó-félmaratoni ob-n indulók számára szintén nagy a tét, hiszen a felnőtt Eb-re juthatnak ki a legjobbak. Az eseményt ugyancsak a franciaországi Annecyben bonyolítják le júniusban.

Az eseményen Arnhoffer Kata és Odonics Gábor is képviseli a VEDAC-ot.

Az időrend szerint 8.30-kor kezdődnek az iskolai megmérettetések, majd 9.30 órakor indítják útjára a Futókaland kupáért a nyílt 7,5 kilométeres versenyt. 10.15 órától rendezik meg a félmaratoni hegyifutó ob-t az Ihartü-2000 Kupáért, valamint a szenior korcsoport viadaljait. Az U14-esek 10.25-kor, az U16-osok 10.40-kor, az U10-esek 11.00-kor, míg az U12-esek 11.10-kor indulnak útnak.