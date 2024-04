– Nagy megtiszteltetés és egyben felelősség is, hogy idén a CEZ és a magyar bajnokság mellett a lengyel terepralisok is befogadták a rendezvényt éves értékelésükbe. Így azt gondoltam – 25 éves pályafutásom alatt először –, hogy nem próbálkozunk új ötletekkel, tervekkel, hanem a tavaly már jól bevált rendszert leporoljuk, és csak kisebb finomításokkal, a közönség biztonságára még nagyobb figyelmet fordítva valósítjuk meg a futamot – mondta a verseny főszervezője, Garamvölgyi Zoltán.

Fotó: Pataky Péter

A Riverside Baja pályáján a hirtelen érkező gödrök, hullámok és vízzel teli nyomvonalak okozhatnak váratlan fordulatokat. Néhány kilométeren keresztül, olykor 40–50 centiméter mélységű "tavakat" kell átszelni a járművekkel, az első pocsolyából ölbe érkező 2–3 köbméter víz meg tudja lepni a nyitott autós és motoros, quados versenyzőket. – Elképesztő ritmus- és felületváltások jellemzik a pályát, amitől kifejezetten nehéz a verseny, de mindig vannak olyan részek, amiket már nagyon vársz, hogy a legszebben vagy leggyorsabban oldd meg. A közönség is mindig nagyon hálás és kiemelten jó hangulatot szoktak varázsolni a nézői pontokon. A vadakra is nagyon figyelni kell ezen a környéken, hiszen sok nyúl, fácán, őz, szarvas, vaddisznó él itt – jegyezte meg Garamvölgyi Zoltán.

Május 10-én, péntek délután negyed háromkor a prológ nyitja a terepraliversenyt, amelyet még két gyorsasági követ, szombaton pedig négy szakasz vár a mezőnyre. Az útvonal Pápocon kívül érinti Szergényt, Vöncököt és a több mint 1000 éves Kemenesmagasi útjait is, ahonnan a versenyzők különdíjakat is kapnak. Pápoc központjában a művelődési ház különleges környezetet ad a Parc Fermének és a díjkiosztónak, az Idősek Klubja körüli tér pedig tökéletes szervizparkot biztosít a csapatoknak és helyszínt a versenyirodának. A versenyzők motor, quad, Ultimate, Stock, Challenger, SSV, T4Nat, TH, Truck, UP és RAID kategóriában tudnak nevezni április 26. este hat óráig.

A futamon kizárólag jó hangulatra és rengeteg kalandra lehet számítani, amit a versenyzők, nézők együtt átélhetnek. Van néhány könnyen megközelíthető és mára már ikonikussá vált nézői pont, amelyek nagyon látványosak és népszerűek, ezek a futam hetén csütörtökön válnak nyilvánossá. Ott mindenki hajlamos kicsit megszínezni vezetési stílusát a nézőket ámulatba ejtve, akár kicsit az idő rovására is. – Ezeknek a pontoknak különös figyelmet szentelünk, hogy biztonságban legyen mindenki és kulturáltan lehessen szurkolni, hiszen valamelyik irányban minden szelektív szakasznak részét képezik. Mivel nagyobb mezőnyünk lesz a megszokottnál, nincs miért mozognia a közönségnek, mert két napig szinte folyamatosan történni fog valami aktivitás a meghirdetett nézői pontokon – tette hozzá Garamvölgyi Zoltán.

Ezen a tereprali-rendezvényen is kiemelt szerepet kap a biztonság kérdése, ehhez segítségül a szakági média készített egy biztonsági szabályokat összefoglaló kiadványt. Sok általános információ és kérés megtalálható benne, amelyeket a rendezők szeretnék, ha mindenki tanulmányozna és megfogadna. Kifejezetten kérik a rajongókat, hogy kizárólag a kijelölt nézői pontokra menjenek, és segítsék a pályabiztosítók munkáját azzal, hogy betartják a kéréseiket, valamint figyeljenek oda embertársaikra, hogy senki se helyezkedhessen olyan helyre, ahol magát vagy a versenyzőket veszélybe sodorhatja.

– Csatlakozzon fejben mindenki ahhoz a "belső körhöz", akik fenn akarjuk tartani a terepralit, és mindenkit épségben akarunk látni a verseny végeztével is! Segítsétek a Riverside Baját és a magyar autósportot, motorsportot! – kérte Garamvölgyi Zoltán.