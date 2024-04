Szeretnék, ha a lakosság közelebb kerülne a kerékpársporthoz, ezért is szorgalmazták, hogy Zirc legyen az egyik helyszíne a kilenc állomásból álló versenysorozatnak – mondta el érdeklődésünkre Orosz Péter, a május 12-ei eseményt szervező Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület elnöke. Hozzátette, volt már korábban egy Szent István Kupa elnevezésű verseny, amely a mostanihoz hasonló útvonalon haladt, de ebben a formában először lesz házigazdája Zirc a hazai kerékpársport nívós viadalának.

A zirci kerékpáros csapat egy része, taglétszámuk folyamatosan növekszik négyéves fennállásuk óta Fotó: Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

Erős mezőnyre, mintegy 150-200 fő nevezésére számítanak, várhatóan az összes magyar egyesület licences versenyzői itt lesznek majd, hiszen az országos bajnokságon történő induláshoz is szükséges a kupasorozatban gyűjteni a pontokat.

A táv a sorozat minden állomásán szabályozott. Zircen, az Alkotmány utcából lassú rajttal, felvezetéssel indul majd a futam, és a Köztársaság utcán keresztül vezet ki a városból, hogy aztán Nagyesztergár-Dudar-Csetény-Szápár-Tés-Bakonynána-Olaszfalu útvonalon keresztül több kör megtétele után megérkezzen a Tour de Hongrie emlékezetes részhajrájához hasonlóan a Városháza közelében kialakítandó célba.

Az idei évben ötödik versenyszezonját megkezdő Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület tavaly is szép eredményekkel hívta fel magára a figyelmet, a hazai utak mellett a környező országokban is tekertek. Orosz Péter számadásából kiderül, hogy több mint harminc versenyen pattantak nyeregbe, és tízezernél is több versenykilométer van a lábaikban az elmúlt esztendő megmérettetéseiből.

Tajthy Ferenc nevét már ismeri a mezőny, a legkiemelkedőbb eredmények az ő nevéhez fűződnek, Master kategóriában országos bajnoki címet szerzett Nagyvelegen, három perc környéki előnyre szert téve az ellenfelekkel szemben. A nagyszabású nemzetközi versenyen, a Franja Gran Fondón pedig a több mint ezer indulóból az első harminc között ért célba, és kvalifikálta magát a vb-n történő indulásra.

A „vakondok” csapatként is megmutatták, hogy mire képesek, a zalakarosi csapatidőfutamon például csak egy kontinentális, magasabb szintet képviselő vetélytárs bizonyult náluk jobbnak húsz másodperccel, de így is pályacsúcsot döntöttek az időeredményükkel. Sokszor álltak dobogón a Magyar Liga Kupa-sorozatban, többször a legfelsőbb fokán, valamint több nemzetközi versenyen is megmérették magukat.

Az egyesület folyamatosan fejlődik, ami abban is megmutatkozik, hogy már hatvan főre duzzadt a taglétszámuk, és egyre többen öltik magukra a kék-fehér színeket. A legutóbbi két távozó helyére például hatan érkeztek. A környező vármegyékből is csatlakoztak az egyesülethez, utánpótláskorú versenyzőkkel is gyarapodtak, és immár downhill szakosztály is alakult hat fővel.

Céljuk, hogy a hazai mezőnyben legjobbak közé tartozó versenycsapat mellett azok is megtalálják náluk a számításukat, akik nem a legfelsőbb szinten tekernek, és a tömegsport fogalmát is a zászlójukra tűzték. Ennek jegyében két rendezvényt is terveznek az idei évre: két héttel a nagyszabású kerékpárverseny után, május 25-én a Móri Karikát is ők szervezik szabadidős, jótékonysági céllal, és egy zirci kerékpáros napot is beiktatnak a programnaptárba vezetett túrákkal, a legkisebbeknek technikai játékos versennyel, ahol nem a helyezések, hanem a részvétel lesz a legfontosabb.