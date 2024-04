A Riafoci és a fotti.hu Instagram-oldalán jelent meg az az ábra, amelyen a következő időszak labdarúgó NB I-es bajnokcsapatai láthatóak a mesterséges intelligencia jóslása szerint.

Az NB III-ban már összejött az aranyérem a Veszprémnek, amely legutóbb tavaly ünnepelhetett bajnoki diadalt

Fotó: archív

A mesterséges intelligenciát a poszt szerint az alapján kérdezték, hogy figyelembe vetették vele a csapatok jelenlegi erősorrendjét, a klubok városainak nagyságát, az eddigi bajnoki címek számát. A Veszprém NB III-as csapatként került fel a listára, a jóslat szerint a bakonyiak 2101-ben lesznek az első osztály bajnokai.

A mezőnyt természetesen a Ferencváros uralja, de hamarosan aranyérmes lesz a Paks is, a közeljövőben befut a DVSC, a DVTK, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia. Vannak a listán másodosztályú egyesületek is, harmadosztályú viszont csak kettő akad, a Veszprém mellett a Tatabánya a másik. Érdekesség, hogy e két csapat csatázik egymással az NB III északnyugati csoportjának bajnoki címéért, amelyet tavaly a Veszprém szerzett meg, megelőzve a riválist. Az NB I-es aranyat viszont (a mesterséges intelligencia szerint) a Tatabánya gyűjti be előtt, a Bányász 2078-ban ünnepelhet...