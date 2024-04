Fejér-B.Á.L. Veszprém–MOL Tatabánya KC 28-35 (10-19)

Veszprém, 300 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Veszprém: Mojsilov – Pulay 3, PRESZTER 5, Grünfelder 1, Draskovics 4, Tarabochia 3, Nourelden. Csere: Gödör (kapus), Szuharev, FAZEKAS M. 3, Vetési, Szrnka 3, Kristóf 1, HÁRI 5 (2), Farkas. Edző: Danyi Gábor.

Tatabánya: BARTUCZ 1 – RODRIGUEZ 4, ANCSIN 5, Peric 3, Topic 1, PERGEL 5, UGALDE 7 (5). Csere: Székely (kapus), Vilovski, Maras, Yadegari, ENOMOTO 4, Vajda 2, Juhász, Krakovszki B. 3. Edző: Djukic Dragan.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5.

A Március 15. utcai teremben az utolsó NB I-es mérkőzését vívó hazaiak az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, ez a malmukra hajtotta a vizet, mert az elején Draskovics vezérletével lelkesnek, akaratosnak mutatkoztak, a válogatott Bartucz labdával is alig találkozott (5-2). A meglepett rivális próbálta tartani a lépést, de mivel a védekezés egyik oldalon sem szuperált, megmaradt a magukat akkor jól tartott bakonyiak vezetése (8-6). Aztán a tízedik perctől óriásit változott a bajnoki képe: a „Bányász” előbb egyenlített, majd kisvártatva előnybe került, és összességében csinált egy nulla-tizenegyes szériát. A hullámvölgybe került utolsó helyezett teljesen leblokkolt – pedig kétszer is játszott emberelőnyben –, tanácstalanná vált a mind szigorúbb és időközben sort cserélt vetélytárs kapuja előtt, míg a saját hálóőrüket gyakran hozták kiszolgáltatott helyzetbe (8-17). A szépszámú vendég-drukkerhad hamarosan rá is számolt Szuharevékre (9-19).

A második félidőt ismét jobban kezdték a veszprémiek, igaz, a csata addigra eldőlt, vagyis az is belefért, hogy a tatabányaiak mintha az öltözőben maradtak volna (16-21). Ezzel együtt különösebb izgalmak nélkül csordogált a párharc, majd megint rákapcsoltak Ancsinék, miután kihasználták a lendületüket vesztett házigazdák hibáit, így újra fergeteges hangulat költözött az örömittas híveik táborába (17-27). Később jött a már megszokott forgatókönyv: Háriék zsinórban négy gólt szerezve felzárkóztak (21-27), ha erre gondolunk, nem is volt annyira unalmas a valójában egyoldalú derbi, aminek a hajrájában Fazekas ért el bravúros találatot (26-31). A sereghajtó ezúttal is hullámzóan teljesített, időnként becsülettel küzdött, majd alárendelt szerepbe kényszerült, így sansza sem volt meglepetést okozni.

Danyi Gábor: Nem voltunk egy súlycsoportban a vendégekkel, akik érvényesítették a nagyobb tudásukat. Az elején azért tartottuk magunkat, aztán a rivális rendezte a sorait. A csatát később sem adtuk fel, de vannak bizonyos korlátaink.

Djukic Dragan: Idegesen kezdtünk, a védekezésünk nem volt az igazi, majd mikor az eredmény számunkra kedvezőbb lett, elkezdhettem rotálni a csapatomat. A hazaiak keretében láttam tehetséges játékosokat.