– A sport mindig is kiemelkedően fontos volt a Pannon Egyetem számára – kezdte beszédét dr. Gelencsér András, az intézmény rektora. – A hallgatók számára igyekszünk minél szélesebb sportpalettát kínálni, és a rendezvények szervezéséből is aktívan kivesszük a részünket. Ezekkel a versenyekkel országos szinten is be tudunk mutatkozni, ami külön öröm számunkra – zárta gondolatait a rektor.

A sajtótájékoztatón jelentették be a MEFOB tavaszi programjait

Fotó: VESC

Triatlon sportágban a Spirit SC lesz a főszervező. Somogyi Zsófia klubvezető helyettes kiemelte: Tavaly már rendeztek közösen egy versenyt a felek, így jött az ötlet a folytatást illetően. A helyszín pedig idén is impozáns lesz, hiszen a Veszprém Sportuszodánál lesz a központ.

Az országos bajnokságok sora már április utolsó hétvégéjén elkezdődnek Tapolcán a vívók számára, majd május közepén az atlétáké, míg a hónap végén a triatlonistáké lesz a terep.

A menetrend:

2024. április 27-28. Vívó MEFOB, Tapolca

2024. május 11-12. Atlétika MEFOB, Veszprém, Városi Stadion

2024. május 26. Triatlon MEFOB, Veszprém, Városi Uszoda