A tájékozódási futóknál hagyományosan a Közép-Európai Ifjúsági Találkozó (Central European Youth Cup, CEYOC) számít szezonnyitó nemzetközi megmérettetésnek az utánpótlás-válogatott számára. Idén Vérteskozma helyszínnel Magyarország látta vendégül a háromnapos eseményt, melynek kísérőversenyeként a Tavaszi Spartacus Kupa szolgált. A tipikus vértesi terep domborzata meglehetősen részletgazdag, az oldalak völgyekkel szabdaltak, néhol meredekek és sziklásak, ahol a futóknak a pontos tájékozódás és gyorsaság mellett jó állóképességre is szükségük volt a szintek leküzdéséhez.

A magyar válogatott veszprémi tagjai, balról: Ódor Laura, Heizer Alíz, Gaschler Emma és Bálint Gergő

Fotó: Bálint Mónika/VHS

Pénteken a CEYOC nyitószámára, az erdei váltóra került sor, ahol N18 kategóriában ezüstérmes lett az Ódor Laurával (Veszprémi Honvéd SE, VHS) felálló csapat. Szombaton hosszútáv, vasárnap pedig középtáv várt a népes mezőnyre, melyben a magyar, spanyol, szlovák, szlovén és horvát válogatott mellett a csehek is indultak klubszínekben. Korábbi remek eredményeiknek köszönhetően a Veszprémi Honvéd SE-ből négyen (Heizer Alíz, Gaschler Emma, Ódor Laura és Bálint Gergő) is képviselhették hazánk színeit. A nyáron nálunk rendezendő Eb miatt a sportág legnagyobb nevei is rajthoz álltak a Tavaszi Spartacus Kupa elit mezőnyében, ahol Máramarosi Rita mutatott ismét fantasztikus formát. Több szép helyezést és rangsoroló pontot gyűjtöttek be a szeniorok és a fiatalabb versenyzők is.

Eredmények, CEYOC, váltó, N18: 2. Ódor Laura, Balázs Eszter, Mikes Janka.

Tavaszi Spartacus Kupa, N14: 3. Molnár Zulejka (VHS). N15-18: 3. Szálka Boglárka (BSC). N18: 3. Molnár Boglárka (VHS). N55: 1. Wengrin Ágnes (VHS). N60: 3. Böröczkyné Makai Anna (VHS). N70: 2. Gombkötő Zsuzsanna (VTC) 3. Kunecz Rózsa (VHS). N75: 1. Komár Béláné (VHS).

F16: 2. Küronya Rudolf (BSC). F18: 1. Nagy Bence (VHS). F55: 2. Egei Tamás (VHS). F60: 3. Domán Gábor (VHS). F70: 1. Ládi János (BTK). Nyílt hosszú: 3. Bálint Bence (VHS).