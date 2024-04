A veszprémi sportoló dominált az összecsapáson, és a 3., illetve a 4. menetben le is ütötte az ellenfelét. Ennek ellenére a találkozó végigment, és végül az öt menetes csata után pontozással nyert Laza.

– Nem volt teljesen idegen a környezet, ugyanis 2018-ban már volt mérkőzésem Thaiföldön. Most nem volt egyszerű a felkészülés, hol betegség, hol sérülés hátráltatott, de a nehezítő körülmények ellenére pozitívan jöttem ki az összecsapásból. A harmadik menetben könyökkel küldtem padlóra az ellenfelemet, de felállt. A negyedik menetben is közel jártam a csata lezárásához egy fejrúgással, de a thai ellenfelem ezúttal is felkelt, végül pedig pontozással nyertem. Összességében jól éreztem magam, és úgy érzem, kifizetődött a sok munka – nyilatkozta lapunknak a Siam Fight Club versenyzője, egyben edzője.

A mérkőzés előtt különleges fogadtatásban részesült a magyar sportoló

Fotó: Siam Fight Club

Laza Mike továbbá kiemelte, jelenleg a saját klubjának építésével foglalkozik gőzerővel, és a közeljövőben két versenyzőjét is láthatjuk a szorítóban.