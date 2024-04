Magabiztos veszprémi siker született a balatonfürediek ellen

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Telekom Veszprém–Balatonfüredi KSE 33-20 (14-12)

Veszprém, 1340 néző. V.: Nagy, Túróczy. Telekom Veszprém: Jensen – VAJLUPAU 5 (4), Sandell 1, CASADO 3, Pesmalbek 2, Koszorotov 3, ELÍSSON 7. Csere: CORRALES (kapus), Ligetvári, el-Dera 3, Fabregas 2, A. Nilsson 2, MAHÉ 4 (1), Barna, Végh B. 1, Bőti. Edző: Momir Ilics.

Balatonfüredi KSE: ANDÓ 1 – Hornyák P. 1 (1), Kemény, Sikosek 2, Szretenovics 1, Kljun 5, Kovács B. 2. Csere: Bősz (kapus), Szűcs B. 1, Szmetán M. 2, NÉMETH B. 3, Szöllősi B. 2, Brandt, Dénes, Varga M. Edző: György László.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 4/1.

Andó Arián és Mike Jensen is védéssel kezdett, az első öt percben 3-3 gólig jutottak a felek. Ezután a Veszprém ragadta magához a kezdeményezést, a 15. percben Pesmalbek alakította 9-4-re az állást. Innen kapaszkodott fel a BKSE, a 24. percben egyenlíteni tudtak a vendégek, 11-11.

Az első félidő utolsó öt percében nem tudott a kapuba találni a Füred, ám így is csak két góllal vezetett a házigazda.

A szünet után is igyekezett tapadni ellenfelére a BKSE, 35. perc: 16-14. A folytatásban viszont nem sikerült szorossá tenni a meccset, a bakonyiak ötször találtak be sorozatban, míg ekkor támadásban teljesen leblokkoltak a Balaton-partiak, 21-14. A hajrában Corrales védett többször is, és az 57. percben sikerült két számjegyűre növelnie az előnyét a hazai csapatnak, 30-20. Végül magabiztos, 13 gólos veszprémi siker született.

A Telekom legközelebb a Szegedet fogadja a bajnoki alapszakaszban, a derbit pénteken este rendezik.

Gulyás Péter másodedző: – A Füred kiváló mentalitással érkezett, 40 percig szoros volt a találkozó. Ez okozott némi stresszt nálunk, de két nappal a Ferencváros elleni mérkőzést követően nem volt könnyű pályára lépni. Mostantól a Szeged elleni hazai meccsre összpontosítunk.

György László: – Összességében jó meccset játszottunk, főleg az első félidei védekezéssel és támadással lehetek elégedett. Voltak jó megoldásaink, agresszívan védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény. A második félidő elejét és végét rontottuk el, persze számítottunk rá, hogy ellenfelünk rálép majd a gázpedálra.