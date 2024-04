Három országból, Magyarországról, Ausztriából és Szlovákiából három kategóriában, tíz korcsoportban több mint százan neveztek a pápai versenyre. Az idei évben nyolc fordulóban, az ország nyolc különböző településén az U5-ös korosztálytól a szeniorokig várják a versenyezni kívánó kezdőket és profikat.

Már a gyerekek is fél percen belül teljesítették a pályát

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– 2023 áprilisában rendeztük meg először ezt a típusú versenyt, ebben a műfajban ez volt az első megmérettetés Magyarországon, mellyel akkor mondhatni történelmet írtunk – mondta Király Ármin, a Pannon Pump Track kupasorozat alapítója és főszervezője. – Nagyon sikeres volt a sorozat, így egyértelmű volt, hogy a tapasztalatokat kiértékelve és felhasználva idén is folytatjuk a bajnokságot. A folytatás nem is lehetett volna jobb, hiszen annak ellenére, hogy most tudtuk először Pápára is elhozni ezt a sorozatot, nagyon élénk volt az érdeklődés. Több mint száz nevezést regisztráltunk, ez a második leglátogatottabb verseny, mióta útnak indultak a futamok. Nagyon meg vagyunk elégedve a körülményekkel, egy kifejezetten versenyorientált, izgalmas, lendületes pályáról beszélünk, melyet nagyon szép környezet, infrastruktúra vesz körül – tette hozzá a főszervező.