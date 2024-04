DEAC–Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 23-27 (12-14)

Debrecen, 250 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.

DEAC: Maródi, Boros (kapusok), Hornyák, Hegedüs, Kiss A., Fülöp, Illés 6 (2), Almásy 1, Szolnoki, Kiss B., Pethő 7, Kerezsi 2, Dobos, Király, István 7. Edző: Medgyessy Sándor.

Veszprém: László, Kaiser (kapusok), Éles 6, Fercsik 5, Gulyás 4 (2), Szucsik, Patonai 1, Poharánszki, Rubos 1, Török-Vida 4, Szatmári 2, Fink 1, Pintér 3, Ruzsányi, Majczán. Edző: Éles József.

Kiállítások: 6, ill. 16 perc.

Hétméteresek: 7/3, ill. 4/3.

Az első negyedórában fej fej mellett haladtak a csapatok, majd fokozatosan átvette az irányítást a Veszprém. A 22. percben már három találattal vezetett Éles József alakulata (10-7). Az első játékrész végéig kitartott a bakonyi dominancia, és két gólos előnnyel vonulhattak pihenőre. Fordulás után sokáig a vendégeknél volt az előny, de a hajrára a DEAC is összekapta magát, és egyenlített az 53. minutumban (22-22). Az utolsó percekben magasabb fokozatra kapcsolt a veszprémi csapat, és végül négy gólos győzelmet ünnepelhetett.

Debrecenből hozták el a pontokat a veszprémi fiatalok

Archív fotó: Nagy Lajos / Napló



Veszprém Handball Academy U21-Békési FKC 32-25 (15-13)

Veszprém, 100 néző. V.: Hornyik, Zörgő.

Veszprém: Tóth, Győri, Reidmár (kapusok), Jajic 3, zabula 3, Füry 2, Szabó 4, Hoffmann, Apró 1, Végh 1, Bőti 3, Balogh 3, Bene 5, Hunyadi, Barna 7 (1), Sisa. Edző: Dinko Dankovic.

Békés: Takács, Vigh (kapusok), Novák Zs. 2, Novák E., Kovács 1, Sütő 1, Haszilló 5, Fedor 1, Árpási 5, Mezei 2 (1), Horváth, Dávid 2, Laufer 3, Kepess 3 (1). Edző: Padla József.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/2.

Izgalmasan indult a találkozó. Alaposan egymásnak estek a csapatok, egy pillanatra sem lankadt a figyelem a lelátón. A 20. percre meglépett négy góllal a hazai alakulat, azonban a szünetig korrigált az eredményen a Békés. A második játékrészben ellenfele fölé nőtt a veszprémi alakulat, és végül begyűjtötte a bajnoki pontokat.



KK Ajka-Tatai AC 32-26 (15-11)

Ajka, 200 néző. V.: Dáné, Marton.

Ajka: Baracskai, Gátvölgyi (kapusok), Bodnár 3, Jávor 2, Tóth, Gyene 7 (1), Rosta 3, Nagy, John 4, Dobos 3, Breuer 3, Ernei 6, Zsáki, Horváth 1, Perczel. Edző: Velky Péter.

Tata: Hajós, Hermann (kapusok), Katus 3, Sárosi 7 (1), Nkousa 1, Körtélyesi 4, Valler, Tass 3, Kiss, Molnár 3, Zatureczki 2, Kretz 2, Gajdos 1. Edző: Márton Ádám.

Kiállítások: 12, ill 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/1.

Lendületesen kezdte a találkozót a KK Ajka gárdája, hat perc után 4-1 szerepelt a táblán, de a vendégek is megérkeztek a meccsbe és 6-5-re felzárkóztak. A hazaiak mestere ekkor rögtön időt is kért, ami jót tett csapatának, hisz Baracskai védéseinek is köszönhetően újra megnyugtató lett az előny (12-6). A játékrész hátralévő részében a tataiak két gólt faragtak a hátrányukból, de így is a hazaiak mehettek nyugodtabban a szünetre. A második félidőt a vendégek kezdték jobban, 15-13-ra felzárkóztak, ami felébresztette az ajkai fiúkat, akik perceken belül hat góllal megléptek (21-15). Ezután állandósította előnyét a vendéglátó csapat, azonban a tóparti gárda nem adta fel a küzdelmet és nagy izgalmak után kiegyenlítette az állást (26-26). Az utolsó időkérést követően fantasztikus négy percet produkált az ajkai csapat, Gyene és Breuer góljaival eldőlt a találkozó sorsa.