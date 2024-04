„Nem is tudom, mikor volt ennyire nehéz versenyünk. Pénteken a kvalifikációt követően a második rajtpozícióból kellett indulnunk, ami murvás versenyen elég nagy hátrányt jelent, ugyanis az utak még koszosak, nincsenek meg az ideális nyomvonalak és teljesen más a tapadás. Emiatt kevésbé tudtunk tempósan autózni a Polóval, majd szombaton defekt és műszaki probléma is akadályozott minket” – kezdi Frici a 30. Veszprém Rallye értékelését.

Vasárnapra minden összeállt, és Friciék felértek a második helyre a magyar értékelésben Fotó: Just Creative

„Szombaton a csapat tartotta bennünk a lelket, az autót pedig sikerült csúcskondícióba hozni vasárnapra. Visszajött az önbizalmunk, nőtt a tempónk, az Eb-mezőnyben 7-8. helyeket tudtunk autózni. A nagy lőtéri powerstage-re már elfogytak a gumijaink, de okos taktikával sikerült megőriznünk a pozíciónkat. Számunkra most a magyar bajnokság volt a fókuszban, amit a második helyen zártunk, ezzel az Európa-bajnoki értékelésben is a második legjobb magyar eredményt értük el. A hangulat remek volt, jókat beszélgettünk a nemzetközi élmenőkkel, sok új, tehetséges fiatal pilótát ismerhettünk meg. Köszönjük mindenkinek a támogatást, várjuk a következő versenyt, az aszfaltos Diósgyőr Rallye-t” – folytatja Frici.

„Nagy élmény volt újra együtt versenyeznünk Fricivel, bár az első méterek még egy kicsit szokatlanok voltak és a sebességhez is vissza kellett szoknom. A teszt során ugyanis a pálya adottságai miatt körülbelül 120-130 km/h-s tempót tudunk diktálni, míg itt a maximális végsebességünk 203 km/h is volt. A szombati második körre tisztultak a nyomvonalak, gyorsultunk, de a magyar értékelésben ekkor még csak a 7. helyen álltunk. Ez lelkileg kicsit megviselt minket, vasárnapra viszont összeszedtük magunkat, és fel tudtuk venni a versenyt a magyar élmezőnnyel. Végül László Martinékat megelőzve Csomós Mixiék után futottunk be a második helyen. Mixiéknek ezúton is gratulálunk az ERC harmadik helyükhöz, nagyot mentek” – zárja Zsiros Gabi.

A rali Európa-bajnokság idei nyitófutama a román Simone Tempestini–Sergiu Itu kettős győzelmével zárult, a második helyen a Mathieu Franceschi–Andy Malfoy páros végzett, míg a Csomós Miklós–Nagy Attila duó felért a harmadik helyre.

A Magyar Országos Ralibajnokság második fordulóját, a Diósgyőr Rallye-t május végén rendezik Miskolcon és környékén.