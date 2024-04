Telekom Veszprém – OTP Bank-Pick Szeged 36-27 (16-10)

Veszprém, 4680 néző. V.: Altmár, Horváth M. Telekom Veszprém: CORRALES – Gasper Marguc 3 (1), J. OMAR 5 (2), REMILI 4, Fabregas 3, el-Dera, Descat 3. Csere: JENSEN (kapus), Ligetvári 1, Casado 2, PESMALBEK 4, Sandell 2, Koszorotov 3, ELÍSSON 4, Végh 2. Edző: Momir Ilics.

OTP Bank-Pick Szeged: Nagy M. – SOSTARIC 4, Garciandia 4, Kalarash, Mackovsek 1, Jelinic 1, Bombac 2. Csere: Mikler (kapus), Martins 2, Gaber 3, STEPANCIC 4, Frimmel 2, Bodó 3, Szilágyi 1. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 0/0.

Három-nulla: ez volt a Veszprém-Szeged rangadók mérlege a bakonyiak javára ebben az idényben az újabb meccs előtt. A Telekom a bajnoki alapszakaszban, idegenben, illetve a Bajnokok Ligájában otthon és vendégként is simán verte meg riválisát. Semmi jel nem utalt arra, hogy ezúttal máshogy alakul a találkozó, amelynek egyébként nem volt komolyabb tétje, hiszen már korábban eldőlt, hogy mindenképpen e két csapat játssza a bajnoki finálét. Méghozzá úgy, hogy a Veszprém nyeri alapszakaszt, hiszen az előzésre a második Tisza-partiaknak csupán matematikai esélye kínálkozott. A bakonyiaknak (egy meccsel többet játszva) hat pont előnyük volt a Tisza-partiakkal szemben a bajnoki tabella élén.

A Bánhidi Bence és Szita Zoltán nélkül érkező szegediek rögtön hét a hat elleni játékkal próbálták feltörni a hazai védelmet, eleinte nem sok sikerrel, 3-0. Bombac szépített, majd Corrales védett egymás után kétszer. Nagy Martin is megmutatta tudását a másik oldalon, de csapata nem tudott egyenlíteni.

A vendégek jól láthatóan lassítani akarták a játékot, viszont nem tudtak hiba nélküli kézilabdázni, ezeket pedig rendre büntette a címvédő. Hibázott a házigazda is, amely után Sostaric törhetett kapura, Remili elkaszálta, de a szélső így is a kapuba talált, a francia két percet kapott, 10. perc: 4-4. Két találattal reagált a Veszprém, amely továbbra is irányította a derbit. Még úgy is, hogy nem volt elég feszes és kíméletlen a hazaiak játéka, főleg a befejezések terén voltak hiányosságok.

Kárpáti Krisztián a 18. percben, 8-5-nél időt kért. Corrales védett egy olyan lövést, amelyből nem sokat látott, a spanyol kapus jó formát mutatott. Neki is köszönhetően vezetett 4-5 góllal a Veszprém, 24. perc: 12-7. A félidő végén még tovább nőtt a különbség, már hattal vezettek a hazaiak, ráadásul elég ritkán látható módon hármas emberhátrányba került a Tisza-parti együttes.

A második játékrész kezdetén Mike Jensen és Mikler Roland érkezett a két kapuba. A nemrég még kicsit kakaskodó, egymásnak beszólogató ellenfelek mosolyogva pacsiztak, ebből is látszott, hogy nem nyomta túl nagy tét a játékosok lelkét.

Jensen jól szállt be a meccsbe, Fabregas pedig egy gyönyörű ejtéssel 20-12-re alakította az állást a 37. percben.

Támadásban bőven akadtak gondjai a Szegednek, határozottan, mégis könnyedén védekezett a Telekom. Remili pedig könnyedén lőtte a gólokat és az átadásai is tűpontosak volt, a francia passzából Elísson lőtte a 26. hazai találatot, 10 volt közte, 43. perc: 26-16.

Elísson lendületesen és hibátlanul kézilabdázott, egyre jobban belemelegedett a közönség is a szurkolásba, a fiatal Végh Bálint góljánál pedig „felrobbant” a csarnok, 29-18.

A végén kicsit kiengedett a Telekom, a felek közötti különbséget jól mutatja, hogy még így is kilenc góllal voltak jobbak a hazaiak. A Veszprém ezzel bebiztosította első helyét az alapszakaszban.

Momir Ilics: – Ezzel a sikerrel bebiztosítottuk az első helyünket az alapszakaszban. Büszke vagyok játékosaimra, hiszen ezúttal is jól teljesítettek a Szeged ellen. A 15. perctől uraltuk a játékot, ezzel elégedett vagyok. Mostantól az Aalborg elleni Bajnokok Ligája párharcra kell koncentrálnunk.

Kárpáti Krisztián: – Megérdemelten nyert a Veszprém, amely remek formában van. Igyekeztünk lassítani a játékot, hiszen az elmúlt két meccsen rengeteg lerohanásos gólt kaptunk. A félidő második felében sajnos elvesztettük a kontrollt, a második félidőben pedig nem tudtunk megújulni. Sajnos nem tudtuk az érzelmeinket kontrollálni, hideg fejjel gondolkodni, persze ez nem mindig könnyű feladat. Meg kell újulnunk a Magyar Kupa négyes döntőjére.

Végh Bálint: - Köszönöm a játéklehetőséget, óriási élmény volt a mai napon ennyi néző között játszani.

Bodó Richárd: - Egy jó formában lévő Veszprém ellen nem elég 5-10 perc jó játék, sokkal jobban kell koncentrálnunk. Bízom benne, hogy a Magyar Kupában jobb teljesítményre leszünk képesek, igyekszünk maximálisan felkészülni.