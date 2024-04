A bakonyiak a dohai vb után rövid pihenőt kaptak, majd újra belecsaptak a húrokba: az edzésterhelés fokozatos növelésével állóképességi munkát kezdtek el végezni. A lassú úszásos felkészülésükből érkeztek meg az egyiptomi Soma Bay-be az idei, ötállomásos nyíltvízi Világkupa-sorozat nyitóversenyére. Ott tíz kilométeren a sokáig vezető, Katar fővárosában olimpiai kvótát szerzett Betlehem Dávid legjobb magyarként ötödik lett, a medencés hosszútávúszó ob-t pedig betegség miatt kihagyó, a „nyavalyájából” épphogy felépült Rasovszky Kristóf tizenharmadikként csapott célba a kristálytiszta tengerben. Csak zárójelben: az idei vb nyíltvízi úszásának királykategóriáját megnyerő Kristóf az előző négy VK-sorozat összetett pontversenyében a legjobbnak találtatott, míg a legutóbbi szezonban Dávid – ugyanebben a vetélkedésben – harmadikként zárt.

A csapat ezután a törökországi Belekben, az ottani és minden igényt kielégítő Glória Sports Arénában vert edző-tábort, ahol a kéthetes gyakorlásaik során növelték a sebességet, a tréningek intenzitását. Így a Duna Arénába vitt nemzeti bajnokságra is munkából, lendületből, illetve a csúcsformájuktól távoli állapotban érkeztek, ennek dacára jól teljesítettek. A négynapos erőpróbán több mint félszáz egylet vett részt és a nevezési listán félezer sportoló szerepelt.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Eredmények. 400 m gyors: 1. Betlehem, 2. Rasovszky, 3. Sárkány. 800 m gyors: 1. Sárkány, 2. Rasovszky, 3. Betlehem. 1500 m gyors: 1. Betlehem, 2. Sárkány, 3. Rasovszky. 4x100 m gyors: 3. Balaton ÚK Veszprém. 4x200 m gyors: 2. Balaton ÚK Veszprém.

– Az ob is csak egy állomás volt számunkra az ötkarikás játékok felé vezető úton, a srácok ezért sem értek el csúcseredményeket. Mint a felsorolásból is kitűnik, az Egyesült Államokban tanuló Sárkány Zalán velünk volt a fővárosban, a színeinket képviselte. Neki a nyolcórás időátállással is meg kellett küzdeni, ám ezt az akadályt is vette. Örülök a váltóban szerzett érmeknek, a csapatoknak a 20 éves Barabás Imre is tagja volt, a vegyes váltónkban pedig Áment Balázs is helyet kapott, aki 100 és 200 méter mellen hatodik lett. Az eseményen a 24 éves, a 4x200 méteres gyorsváltóval korábban kétszeres ifjúsági Európa-bajnok Juhász Janka is részt vett, ő nálunk újrakezdte az úszást, és szépen halad előre atekintetben, hogy a 2025-ös nyíltvízi vb-n a nemzeti gárdánkat erősítse – mondta Szokolai László, a Balaton ÚK Veszprém szakmai vezetője.

Miközben a veszprémiek tartalmas napokat hagytak maguk mögött az ob-n, azért a mutatóikat helyén kell kezelni, már csak azért is, mert aki például ismeri Kristófot, az tudja, hogy semmiben sem szeret veszíteni, legyen szó „harminchármas” kosarazásról, vagy egy pingpongcsatáról. Ez azt jelenti, hogy eztán még többet fog beletenni a munkába, így az edzéseken újra húzzák majd magukkal a többieket, konkurenciát jelenthetnek egymásra. Az ob-n nem hozták ki magukból a maximumot, de ez most így sikerült, van még bőven lehetőség a javításra. A trénerükkel most felmérhették, hogy hol tartanak a felkészülésben – nagyjából száz nappal az ötkarikás játékok előtt.

Rasovszkyék május ötödikéig itthon dolgoznak, aztán ismét ellátogatnak a törökországi edzőtáborba, ahonnan május 22-én utaznak el a Szardínia partjainál található Golfo Aranciba, a VK második fordulójának helyszínére. Aztán június elsején a portugáliai Setubalban lesz jelenésük, ahol a harmadik fordulót rendezik, majd június 10-13. között a belgrádi Európa-bajnokság következik, ahol – a záróvizsgái miatt a tengerentúlra időközben vissza is utazott – Sárkány teljesítené az olimpiai induláshoz szükséges 800 méter gyors szintidejét. Nem titok: a trió tagjai a párizsi ötkarikás játékokon szolgálnának a csúcsformájukkal.