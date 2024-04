Mint ismeretes, a veszprémiek múlt csütörtökön hazai pályán egy góllal győzték le a dán Aalborg Handbold együttesét. A felek egy egészen különleges és bizonyos szempontból páratlan derbit játszottak egymással.

Jahja Omar kapura tör és a másodpercekkel is versenyez az egyiptomi, akinek a gólja legenda lehet Fotó: Fülöp Ildikó

Hiába a Veszprém Aréna elképesztő támogatást adó a hangulata, a vendégek a hajráig uralták a mérkőzést a kissé görcsös és sokat hibázó házigazdával szemben. Az Aalborg egészen az 53. percig előnyben volt, ezután tudott egalizálni a Telekom, amely a legvégén Jahja Omar találatával fordított. Az összecsapás különlegesen izgalmas volt, és azért használtuk a páratlan kifejezést, mert nem sűrűn fordul elő, hogy egy csapat úgy nyerjen, hogy az utolsó másodpercben vezet először.

Momir Ilics csapata ezt összehozta, s bár vita volt azon, hogy a győztes gólnál a labda áthaladt-e a gólvonalon a dudaszó előtt, a játékvezetők megadták, így érvényes volt a találat.

Ez egy olyan szituáció volt, hogy még a visszajátszás alapján is nehéz igazságot tenni, azonban nem is kell, mert a bírók döntése a döntő. Viszont még inkább középpontba kerül majd ez a különleges találat akkor, ha esetleg a párharcban egy gól dönt. Simán előállhat akár ez az eset is, az erőviszonyok kiegyenlítettek és a dánok nagyon elszántak, hogy hazai pályán vissza tudnak vágni a veszprémi vereségért. Meglátjuk, hogy alakul a második meccs, ezzel együtt azt is, mi lesz a „fantomgól” sorsa. Legendává válik, vagy „csak” egy kis kézilabdás érdekesség marad.

Az Aalborg–Telekom Veszprém BL-mérkőzés szerdán 18.45-kor kezdődik.