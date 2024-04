A darts népszerűsége töretlen, ez annak is betudható, hogy egy viszonylag olcsó, szinte bárhol űzhető sport. Ám a világ egyik legizgalmasabb szórakozása is, ha igazán komolyan űzzük, annál inkább megtaláljuk benne a kihívásokat, a szépségeket. Vármegyeszékhelyünkön is több helyen művelhető magasabb szinten, viszont a már említett, a versenyek szervezésében jeleskedő egylet és a sportági hátteret biztosító baráti kör tavaly úgy határozott: a legkisebbek, a teljesen kezdők irányába is nyitnak.

A fiatalok már jó néhány fellépésen túl vannak

Fotó: Virágzó Veszprém Egyesület

„Kezükre játszott, hogy a Botev-, a Báthory- és a Deák-iskolában rendszeresen vannak dartshoz kapcsolódó foglalkozások (utóbbiban a paralimpiai vb-harmadik, Illés István vette őket a szárnyai alá), ahol segítségükre vannak a technikai elemek: a beállások, a fogások, a célzások és a dobások gyakorlását illetően, azonban segítik a helyes taktika és stratégia kialakítását is. Fontos, hogy „első osztályúan” megtanuljanak számolni, mert éles helyzetben nincs ott az applikáció, ami mutatja, hogy adott kiszállóhoz milyen kombináció tartozik. A nebulók a tanintézményekben, időnként a matematikaoktatás részeként fejben számolnak, legtöbbször visszafelé, nem ritkán dupla vagy tripla számegységekkel. Sokat javíthat a játékukon, ha tisztában vannak azzal, hogy bizonyos értékeknél milyen kerekítőkkel járnak jól. A fejlődésük szempontjából az ugyanis „nem pálya”, ha csak úgy, mindenféle cél nélkül dobálnak.

Érdemes foglalkozniuk a darts más aspektusaival is, miután nem minden a 180-akból áll, „hajigálhatja” valaki ugyanis szakmányban a tripla húszakat, ha gyengén kiszállózik. A duplák gyakorlását is már érdemes az elején elkezdeni. Aztán az sem árt, ha értik, hogy repül a nyíl, vagyis hogy egy parabolikus pályán mozog, a röppályája pedig lehet alacsonyabb vagy magasabb. Idővel elsajátítják, hogyan kell a dartsot végig helyes pályán mozgatni, mi a szerepe a vállnak, a könyöknek és a csuklónak, továbbá mit jelent a célzás, a visszahúzás, a gyorsítás, az elengedés vagy a rányújtás. Ebben a baráti kör rutinosabb tagjai is a segítségükre vannak, a játék során tudniillik a korábbi izommemóriában eltárolt helyes mozdulatokat használják, amik kizárólag sok gyakorlással asszimilálhatók el.

A fiatalok viadalait a Virágzó Veszprém Egyesület gondozza, és már jó néhány fellépésen vannak túl. A névadó vendéglátóhelyen a minap rendezték meg az I. Húsvét kupát. A hetente kétszer gyakorló helyi titánok mellett voltak indulók Várpalotáról, Székesfehérvárról, de még Körmendről és Zalaegerszegről is. A legfiatalabb az ötéves Hegedűs Noel volt, míg a legidősebb résztvevő nála tíz évvel többet számlált. A házigazdák díjazták a legtöbb 180-at, a legmagasabb kiszállót és a legtöbb bullt dobót. A seregszemlén a szüleik mellett ott szorítottak nekik a matektanáraik és az iskolai oktatóik is, akik elismerően nyugtázták, hogy bár a versenyzők még elsősorban a játék szeretetéért tartanak célra, hogy megízleljék az ilyen események légkörét, ugyanakkor arról is számot adtak, hogy az edzéseik napról napra növelik a fizikai állóképességüket, valamint a koncentrációjukat.