Fél Győr Ajkára készül vasárnap. Némi túlzás nyilván van ebben a megállapításban, de tény, ilyen felfokozott érdeklődés már régen volt az ETO labdarúgócsapatának vendégjátéka iránt. A vendégszektorban eredetileg 250 néző tud helyet foglalni (a létesítmény adottságai miatt), de az ajkaiak belementek ennek a számnak a négyszeresébe, és átrendezik a lelátót, tehát 1000 győri drukker nézheti a helyszínen csapata játékát. Az összecsapáson nagy lesz a rendőri készültség is.

Szarkáék hazai pályán zárják a szezont

Fotó: Gyarmati László

Az ajkaiak pocsék őszt produkáltak, de tavasszal megtáltosodott Schindler Szabolcs együttese, és felzárkózott a tabellán a középmezőnyhöz. Matematikailag a legutóbbi fordulóban dőlt el, hogy jövőre is a másodosztályt erősítik Csizmadiáék, ez is mutatja, hogy mennyire szoros a mezőny. Az Ajka a tabella 8. helyén áll jelenleg 43 ponttal.

A sok légióssal játszó Győr nem titkolt célja volt a feljutás, és sokáig jól is szerepeltek, azonban ősszel egy 6-0-s angyalföldi vereség után elbizonytalanodott a csapat. Az sem segített a Rába-partiakon, hogy a téli szünet után Szergej Kuznyecov átvette az irányítást; nyolc mérkőzést tudott megérni a kispadon, majd tőle is elköszöntek. Helyére a DAC pályaedzője, Borbély Balázs érkezett, akivel nagyon közel kerültek most az NB I-hez.

A Győr jelenleg a tabella 2. helyén áll 66 egységgel, és két ponttal előzi a Vasast, amely a Soroksárral fog összecsapni az utolsó fordulóban. Ha a Győr nem szerez pontot, a Vasas feljutása a saját kezében lesz.

A győriek vannak jelenleg jobb helyzetben az élvonalért, és ezt érzik a szurkolók is. A vendégjegyek pillanatok alatt elkeltek a találkozóra, ráadásul egy kis időre a rendszer is leállt, akkora volt a terhelés, ami, lássuk be, másodosztályban igencsak kuriózumnak számít.

Az FC Ajka–ETO FC Győr labdarúgó-találkozó vasárnap 17.30-kor kezdődik az Ajka Városi Sportcentrumban.