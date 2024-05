Haladás VSE–1. FCV 3-0 (0-0)

Budapest. V.: Kovács G., Czene-Joó, Szilágyi, Kiss. Haladás VSE: Alasztics - Dróth, Diniz, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi. Csere: Homlok, Szalmás, Luiggi, Knizs, Hajmási, Sipos, Körmendy, Vas, Rutai. Edző: Felipe Conde.

1. Futsal Club Veszprém: Spandler - Tatai, Dorogi, Gerencsér, Lux. Csere: Kártik, Bognár P., Molnár D., Ábrahám, Bencsik, Gavrilovics, Bognár M., Fellembek, Koncsol. Edző: Fehér Zsolt.

A Haladás a Berettyóújfaluval szemben jutott fináléba (4-2), a Veszprém szombaton a Maglódot győzte le magabiztosan (5-1) az elődöntőben.

A meccs elején kóstolgatták egymást a felek, a szombathelyieknél volt többet a labda, de helyzet nemigen akadt. Csaknem hét perc telt el az első komolyabb lehetőségig, ekkor Hajmási volt pontatlan a kapu előtt. Szervezetten játszott a Veszprém, ezzel együtt Spandlernek akadt bőven védenivalója. Hősiesen, fegyelmezetten védekeztek a bakonyiak, nem is született gól az első félidőben. A játékrész végén Alasztics és Molnár ütközött, a Haladás válogatott kapusát le kellett cserélni.

Fordulás után, a 22. percben megszerezte a vezetést a Haladás, Vatamaniuc-Bartha váltotta gólra Dróth pontos átadását, 1-0.

A 23. percben Rutai növelte tovább az előnyt, egy oldalberúgás után közelről a kapuba továbbítva a játékszert, 2-0.

Letámadással és öt a négy elleni játékkal is próbálkozott az 1. FCV, hiába. A 32. percben Dróth bombázott Spandler kapujába, 3-0.

A Veszprém becsülettel küzdött, helyzetekig sikerült is eljutnia, de Homlok hárítani tudott.

A Haladás VSE megvédte címét, a bakonyiaké lett az ezüst a Magyar Kupában.