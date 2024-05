Április 27-én játszották az MLSZ U19 kiemelt regionális bajnokság nyugat 22. fordulóját az örök rivális Ajka otthonában. Kitűnő fociidőben most is jó színvonalú, küzdelmes mérkőzést láthattunk. Sajnos a mérkőzés lefújása előtti percekben történt egy sajnálatos súlyos sérülés. A VFC USE 19 egyik meghatározó játékosa, Karsai Zsombor szenvedte el. Mentőt kellett hívni, amely hamar a helyszínen volt. Ezután szívbe markoló, de egyben jó érzéssel eltöltő pillanatok következtek. A mentősök, miközben végezték a munkájukat, a mérkőzés is véget ért. Ahogy hátranéztem, az egész csapat ott állt a kerítés mellett, a mentőtől öt méterre, egy hang nélkül, szótlanul. Közben a mentők, értve a fiatalok nyelvén, próbálták oldani a feszültséget, mondták, hogy ide nem kell navigációt használniuk, hisz gyakorló vendégek a sporttelepen. Ezek a 16–18 éves fiúk ott álltak, amíg el nem ment a mentő, pedig az öltöző a másik irányban volt.

Közben nekem is elszorult a torkom, és csak annyit mondtam Zsombinak, nézz ki nem vagy egyedül, itt a csapat. És láttam a könnyes szemek mellett a mosolyt is az arcán. Ezek a fiúk a rendszeres intenzív edzések mellett nemcsak a focit és annak szeretetét tanulták meg; észre sem veszik, mennyi kitartást, emberséget, együttérzést, csapatszellemet tanulnak.

Le a kalappal, fiúk, a sportnak ez az igazi szerepe; azon kívül, hogy szeretitek csinálni, közben ilyen jó emberré nevel, mint amilyenek ti vagytok.

Büszkék lehetnek rátok a szüleitek, edzők, vezetők, én meg különösen, mert ezt testközelből éltem át – és ezt leírni már nehezebb.

Ezúton is kívánom Zsombinak, mielőbb gyógyuljon meg. Bár ő nem olyan, de ne adja fel az álmait, mindenben segítünk. Édesapád már beállította a szobabiciklit.

Addig is a csapatnak, vezetőknek további sportsikereket és jó egészséget kívánok.

Hajrá, VFC USE!

Szabó Lajos